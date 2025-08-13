Giro Assunção-2025 #4: com múltiplos pódios, Brasil segue soberano no Pan

O Brasil fechou mais um dia de disputas no Pan-Americano Júnior de Assunção-2025 com medalhas em diversas frentes. O badminton garantiu ouro nas duplas mistas com Juliana Vieira e Davi Carvalho, além de duas pratas nas disputas individuais. Na ginástica rítmica, destaque para o ouro nos cinco aros com a equipe nacional, bronze nos cinco pares de maças e as três medalhas individuais de Sarah Ferreira Mourão.
O judô encerrou a participação com ouro nas equipes mistas, enquanto a natação manteve o domínio com vitórias nos 50m, 400m e nos revezamentos 4x200m livre. No remo, o país subiu ao pódio com pratas e bronzes no último dia da modalidade. As quadras também renderam bons resultados. O Brasil venceu em partidas do tênis e squash, garantindo presença em semifinais e decisões. No handebol, hóquei e vôlei, as equipes seguem invictas e buscam um lugar na final, enquanto o squash masculino em duplas encara a reta decisiva com chance de ouro.
O Pan Júnior de Assunção-2025 segue até 23 de agosto, reunindo jovens talentos de 41 países em busca da glória continental. Os medalhistas de ouro de cada modalidade individual ganham vaga no Pan adulto de Lima-2027. As disputas contam com transmissão ao vivo pelo YouTube do Time Brasil, além de cobertura da CazéTV e do BandSports, levando cada momento da competição ao público brasileiro.
Medalhas do dia
Badminton – Juliana Vieira/Davi Carvalho (ouro, duplas mistas); Juliana Vieira (prata, simples feminino); Davi Carvalho (prata, simples masculino)
Em confronto contra adversários canadenses, o Brasil conquistou três medalhas. Nas duplas mistas, Juliana Vieira/Davi Carvalho ficaram com a medalha de ouro. Nos individuais, Juliana e Deivid Carvalho ficaram com a condecoração de prata. Foi o último dia de disputas da modalidade.
Ginástica Rítmica – Equipe brasileira (ouro, cinco aros); Equipe brasileira (bronze, cinco pares de maças); Sarah Ferreira Mourão (ouro, individual geral); Sarah Ferreira Mourão (ouro, arco); Sarah Ferreira Mourão (bronze, fita)
Nos cinco aros, a equipe do Brasil formada por Andriely Cichovicz, Julia Anny da Cruz, Maria Luísa Albuquerque, Amanda Manente e Alice Medeiros ganhou o ouro, com a apresentação do Mário. O mesmo grupo faturou o bronze nos cinco pares de maças. Sarah Ferreira Mourão brilhou com três medalhas: pratas nas maças e nas fitas e bronze na bola. Foi o último dia de disputas da modalidade.
Judô – Equipes mistas (ouro)
O Brasil encerrou a participação no judô do Pan Júnior com muito brilho. Nas equipes mistas, o time nacional não teve dificuldades para se destacar e ganhar o 12º ouro de 14 medalhas da campanha.
Natação – Guilherme Caribé (ouro, 100m livre); Stephan Steverink (ouro, 800m livre); João Pierre Campos (prata, 800m livre); Stephanie Balduccini (ouro, 100m livre); Letícia Fassina Romão (ouro, 800m livre); Ágatha Amaral (ouro, 200m peito); Nichelly Lysy (bronze, 200m peito); Julia Ferreira (ouro, 100m costas); Guilherme Camossato (prata, 200m peito); Revezamento 4x100m misto (ouro)
Mais um dia de domínio na piscina do Centro Aquático Olímpico (CAO). Os ouros vieram com Guilherme Caribé e Stephanie Balduccini, ambos nos 50m, Stephan Steverink, nos 400m, e nos revezamentos 4x200 estilo livre masculino e feminino. Guilherme Kanzler ficou com a prata nos 400m, enquanto os bronzes vieram com a brasiliense Agatha Amaral (400m) e Beatriz Bezerra (50m). Nesta quinta-feira (14/8), o último dia de disputas começa às 9h, com finais a partir de 18h.
Remo – Lucas Verthein (prata, skiff masculino); Giovane Vieira (prata, skiff peso leve masculino); Gabriela Sotero (bronze, skiff feminino); Larissa Barbosa (bronze, skiff peso leve feminino)
O Brasil voltou ao pódio no último dia de provas na Baía de Asunción. As equipes de quatro pares remos curtos ganharam medalhas de prata, assim como o Oito com misto. No par de remos curtos masculino, Marcelo de Almeida ficou com o bronze.
Resultados
Squash
Clara Braga/Giulia Colleoni 2 x 0 Nicole Krauch/Giuliana Cino
Clara Braga/Giulia Colleoni 0 x 2 Ana Karen Botello/Paola Franco
João Santos/Murilo Penteado 2 x 1 Alex Stewart/Darien Benn
Wally Ávila/Mariana Narvaez 2 x 0 Isaias Melo/Laura Silva
Tênis
Nicolas Baena 2 x 0 Victor da Cunha
Parciais de 6/4 e 6/2
Gustavo de Oliveira 2 x 0 David Castellanos
Parciais de 6/3 e 6/1
Sol Larraya 2 x 0 Nathalia Pontes
Parciais de 7/5 e 6/2
João Pedro Didoni 2 x 1 Juan Miguel Bolívar
Parciais de 4/6, 6/4 e 6/4
Mariana Higuita/Maria Sanchez 2 x 1 Pietra Rosolen/Ana Amarante
Parciais de 3/6, 7/5 e 10/5
Pietra Rosolen 1 x 2 Camila Rodero
Parciais de 6/2, 4/6 e 1/6
Victor da Cunha/Gustavo de Oliveira 2 x 0 Ignacio de Armas/Rodolfo de Andres
Parciais de 6/3 e 6/3
Brasil para acompanhar
Handebol
Classificado na fase de grupos com vitórias, o Brasil luta por um lugar na decisão. Nesta quinta-feira (14/8), o time mede forças com o Uruguai, às 17h.
Hóquei
Outro esporte coletivo com atuação do Brasil nesta quinta-feira (14/8) é o hóquei. O time brasileira pega os Estados Unidos, às 17h30
Squash
Nas duplas masculinas, o Brasil luta por lugar na final com João Santos e Murilo Penteado. Eles enfrentam os argentinos Francisco Alfonso e Santiago Portabales, às 12h15. Se passarem, disputam o ouro às 18h.
Vôlei
Invicto na fase de grupos, o Brasil terá pela frente nas semifinais a República Dominicana. A partida decisiva começa às 17h30.
