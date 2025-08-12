Com clássicos nas quartas, ChatGPT crava campeão da Copa do Brasil

A Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, definiu, nesta terça-feira (12/8), os confrontos das quartas de final da Copa do Brasil. A entidade montou também o chaveamento até a final.
Os jogos de ida serão na semana de 27 de agosto, com a volta em 11 de setembro. As semifinais estão previstas para 5 e 19 de outubro; com a final em dois domingos: 2 e 9 de novembro.
Com os confrontos definidos, o Correio pediu para a versão premium do ChatGPT simular os resultados das próximas fases e definir quem será o campeão. Confira a previsão da inteligência artificial:
Quartas de final – Jogos de ida e volta
Cruzeiro x Atlético-MG
Ida (Arena MRV): Atlético-MG 1 x 1 Cruzeiro
Comentário: Hulk abre o placar, mas Gabigol empata no fim após assistência de Dudu.
Volta (Mineirão): Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG
Comentário: Eduardo faz um golaço e Marlon fecha a vitória. Cruzeiro avança com autoridade.
Corinthians x Athletico-PR
Ida (Arena da Baixada): Athletico-PR 1 x 0 Corinthians
Comentário: Mendoza marca no segundo tempo, e Memphis Depay perde um gol incrível.
Volta (Neo Química Arena):Corinthians 3 x 1 Athletico-PR
Comentário: Depay se redime com dois gols e Yuri Alberto confirma a virada. Timão classifica com apoio da Fiel.
Vasco x Botafogo
Ida (São Januário): Vasco 1 x 1 Botafogo
Comentário: Vegetti marca de pênalti para o Vasco, mas Joaquín Correa empata para o Fogão.
Volta (Nilton Santos): Botafogo 2 x 0 Vasco
Comentário: Arthur Cabral brilha com dois gols, garantindo o Fogão nas semis.
Fluminense x Bahia
Ida (Fonte Nova): Bahia 2 x 2 Fluminense
Comentário: Everton Ribeiro e Biel marcam para o Bahia, mas Cano e Arias empatam.
Volta (Maracanã): Fluminense 3 x 1 Bahia
Comentário: Cano decide com dois gols e John Kennedy fecha a conta.
Semifinais
Cruzeiro x Corinthians
Ida (Neo Química Arena): Corinthians 1 x 1 Cruzeiro
Comentário: Yuri Alberto abre o placar, mas Gabigol deixa tudo igual.
Volta (Mineirão): Cruzeiro 2 x 1 Corinthians
Comentário: Gabigol e Fabrício Bruno fazem os gols da classificação. Depay ainda marca no fim, mas é tarde.
Botafogo x Fluminense
Ida (Maracanã): Fluminense 1 x 0 Botafogo
Comentário: Cano marca o único gol da partida, aproveitando falha defensiva.
Volta (Nilton Santos): Botafogo 3 x 1 Fluminense
Comentário: Arthur Cabral e Correa arrebentam no jogo, e Montoro faz o terceiro. Cano ainda marca para o Flu, mas não evita a eliminação.
Final
Ida (Nilton Santos): Botafogo 2 x 1 Cruzeiro
Comentário: Arthur Cabral e Correa colocam o Fogão em vantagem. Gabigol diminui no fim.
Volta (Mineirão): Cruzeiro 3 x 0 Botafogo
Comentário: Tarde mágica em BH: Kaio Jorge, Gabigol e Lucas Romero destroem o Botafogo. Cruzeiro levanta a taça.
Campeão da Copa do Brasil 2025: Cruzeiro – forte, decisivo e com reforços que fizeram a diferença.
