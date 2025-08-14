Brasiliense Fernanda Celidônio leva prata nos 200m medley do Pan Júnior

Assunção — O último dia das provas de natação nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 rendeu mais uma medalha para o quadro de atletas do Distrito Federal. Na noite desta quinta-feira (14/8), a brasiliense Fernanda Celidônia brilhou nas águas do Centro Aquático Olímpico (COP) da capital paraguaia e faturou uma medalha de prata na decisão dos 200m medley. A conquista individual se soma a quatro ouros ganhos em revezamento.
Nas quatro voltas na raia de número cinco da piscina do complexo recém-inaugurado de Assunção, Fernanda nadou com ritmo forte e fechou com 2m16s49. O desempenho só não foi suficiente para bater a argentina Agostina Ariadna Hein. Com 2m12s12, a nadadora estabeleceu um novo recorde pan-americano júnior da prova. A mexicana Isabella Chavez fechou o pódio da disputa paraguaia, com a marca de 2m16s49.
Brasiliense formada no clube ASBAC/Aquanaii, Fernanda Gomes Celidônio carrega no DNA a tradição da natação. Desde cedo, quebrou dezenas de recordes nacionais de base, destacando-se no medley e nas provas de costas. No Campeonato Brasileiro Juvenil, brilhou com marcas históricas e, em Budapeste, tornou-se a primeira sul-americana a nadar os 100m medley em piscina curta abaixo de um minuto. O recorde de 59s58 durou nove dias, mas confirmou o status de fenômeno. Hoje, integra a equipe da Universidade de Louisville, nos EUA.
Durante os quatro dias de disputa da natação nos Jogos Pan-Americanos Júnior, o Brasil construiu uma verdadeira dinastia no Centro Aquático Olímpico (COP). A medalha de Fernanda Celidônio foi a 38ª. Vinte e duas delas foram douradas. Ainda nesta quinta-feira (14/8), o país tem potencial de ganhar novas condecorações nas águas paraguaias. Também atleta de Brasília, Agatha Amaral participou da trajetória do Time Brasil.
