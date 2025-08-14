Natação entrega a 100ª medalha do Brasil nos Pan Júnior de Assunção-2025

Com 100 medalhas em seis dias de competição, Time Brasil caminha a passos largos para bater marca do Pan Júnior de Cali-2021 - (crédito: Divulgação/PanAm Sports)

Assunção — A expectativa de grande destaque do Time Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 está se cumprindo com louvor. No sexto dia de competições, o quinto com entrega de medalhas, os atletas do país atingiram a marca de 100 pódios. O feito foi conquistado antes da metade das disputas na capital paraguaia, nesta quinta-feira (14/8), com a prata do revezamento 4x100m masculino.

Na prova realizada no Centro Aquático Olímpico (CAO) da capital paraguaia, o Brasil ficou atrás somente da equipe da Argentina. Os hermanos bateram o recorde pan-americano júnior da categoria, com o tempo de 3min36s53. Os brasileiros bateram a borda da piscina 2.06s depois, finalizando com a marca de 3min38s59. O time mexicano finalizou a disputa com a medalha de bronze, com a marca de 3min40s50.

Samuel Lopes, Guilherme Camossato, Lucio Filho e Pedro Sansone representaram o Time Brasil na última competição da natação no Pan Júnior de Assunção-2025. A modalidade, inclusive, foi a grande impulsionadora das conquistas verde e amarelas no quadro geral de medalhas. Das 100 medalhas alcançadas por atletas do país, 43 surgiram das piscinas da capital paraguaia, consolidando os talentos da modalidade.

As 100 condecorações do Time Brasil estão divididas em 47 ouros, 25 pratas e 28 bronzes. Além da natação, representantes do badminton, ciclismo mountain bike, ginástica rítmica, judô, remo, skate, tiro esportivo e tiro com arco acumularam conquistas para o país. Os próximos dias dos Jogos Pan-Americanos Júnior reservam disputas de novos programas, como atletismo, basquete 3 x 3, canoagem, saltos ornamentais e outros.

Passos largos

O desempenho incontestável nos seis primeiros dias de disputas na capital paraguaia encaminha o Brasil para o bicampeonato geral dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Na primeira edição do evento continental, disputada em Cali, na Colômbia, em 2021, os brasileiros ficaram com o primeiro lugar do quadro geral de medalhas. Na ocasião, foram 164 conquistas (59 ouros, 49 pratas e 56 bronzes), além de 77 vagas no Pan de Santiago-2023.

O Brasil, agora, caminha a passos largos para romper o número de medalhas geradas na capital colombiana. Todos os medalhistas de ouro de competições individuais garantiram vagas antecipadas nos Jogos Pan-Americanos de Lima-2027. Assunção-2025 ainda não está na metade, mas os brasileiros já tem marcas expressivas para comemorar. Nos próximos dias, a tendência é de sucesso ainda mais estrondoso.