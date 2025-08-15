Atletas do Brasília brilham e guiam o Brasil ao ouro do vôlei no Pan Jr.

Assunção — O Distrito Federal também fez parte da incontestável conquista do Time Brasil nas disputas de vôlei dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Na tarde desta sexta-feira (15/8), de feriado na capital paraguaia — em homenagem ao aniversário da cidade e ao dia de Nossa Senhora de Assunção —, as meninas do Brasil enfrentaram um aguerrido México na lotada Ueno COP Arena e conquistaram o ouro com uma vitória por 3 sets a 0, parciais se 25/23, 25/19 e 25/14, e presença de duas atletas do Brasília, time da capital na elite da Superliga.

A Seleção Brasileira de novos fez bonito na capital paraguaia. Em cinco partidas, o time do técnico Marcão perdeu apenas dois sets — um na fase de grupos contra o próprio México e outro na semifinal diante da República Dominicana. A campanha na largada registrou, ainda, vitórias contra o Chile e as caribenhas, na classificatória.

Em meio às protagonistas estão duas jogadores do time profissional do Brasília Vôlei. A central Livia, remanescente da última temporada do time candango na Superliga feminina, e a oposta Gabi Carneiro, recém-contratada do time da capital federal, compuseram o brilho em Assunção-2025. A dupla, inclusive, teve atuação importante na decisão diante das adversárias mexicanas na Ueno COP Arena.

Digno de uma decisão pan-americana, o embate entre brasileiras e mexicanas teve emoção, rallys, ataques poderosos, belas defesas e placar apertado durante quase todo o confronto. No primeiro set, o Brasil se manteve à frente no marcador, mas sempre perseguido pelo México. 0 25/23 foi confirmado após uma tentativa de recuperação frustrada das adversárias.

A segunda parcial começou com maior assertividade das jogadoras mexicanas e vantagem mínima de dois até o 10° ponto. Mais ligadas, as brasileiras foram evoluindo, até tomarem a frente no 12/11. Certeira, Livia colocou as duas bolas da virada no chão. O conforto da dianteira fez as meninas se soltarem em quadra, com seguidos ataques encaixados. O nervosismo das rivais provocou erros e o time nacional seguiu firme, até fechar em 25/19.

O ímpeto verde amarelo se manteve no terceiro set e, mesmo começando atrás por um erro de comunicação entre as jogadas, o Brasil não demorou para abrir 5/1 e forçar pedido de tempo técnico por parte das mexicanas. Embora seguisse pontuando, as brasileiras oportunizaram uma perigosa aproximação do México. Foi a vez de Marcão parar a partida e corrigir a situação. O controle voltou gradualmente e Livia chegou a emplacar cinco serviços seguidos até o 16/9. A ampla frente apenas se manteve, até o ouro brilhar no 25/14.

Livia foi um dos grandes destaques da decisão na Ueno COP Arena. Vibrante em cada bola, a central do Brasília Vôlei terminou a partida como a maior pontuadora, com 12 bolas no chão, metade delas em ataques poderosos. Agora, a camisa nove da Seleção Brasileira volta para casa não apenas com a medalha de ouro pendurada na galeria de conquistas, mas com a moral para guiar o time do Distrito Federal na próxima temporada da Superliga Feminina.