Globo tenta contratar narrador da Cazé TV, segundo Casimiro

A Globo segue em movimentação para compor o seu elenco de funcionários para o seu novo projeto esportivo, o GE TV. Inclusive, o principal grupo de comunicação do Brasil fez uma investida audaciosa ao tentar tirar um integrante da Cazé TV. De acordo com o próprio streamer Casimirio Miguel, a emissora da família Marinho tentou a contratação do narrador Luís Felipe Freitas.

“Sem grana eles não estão, estão pagando a multa de todo mundo. Inclusive, tentaram pagar a multa de Luís Felipe Freitas, só que tem coisas que o dinheiro não compra. Mas que tentaram, tentaram, mas faz parte, a vida é assim, não tem jeito, é dura, a vida é dura. Até que nós renovamos”, detalhou o influenciador.

A Globo demonstra que fará investimento forte para se tornar uma concorrente à altura da Cazé TV. Prova disso é que teve êxito em convencer profissionais com prestígio de outros canais concorrentes, especialmente do ramo esportivo. Entre eles, a jornalista e apresentadora Mariana Spinelli, que estava na ESPN. Além disso, o grupo de comunicação também tirou dois dos principais nomes que tinham longa passagem pela TNT Sports. No caso, o narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga.

Globo tem tratativas avançadas para transmitir nova competição na TV

Cada vez mais estrelado, o Campeonato Saudita está próximo de ganhar espaço fixo na grade do SporTV. Isso porque o Grupo Globo encaminhou a compra dos direitos de transmissão e pretende exibir até três jogos por rodada no canal por assinatura. O acordo, se firmado, colocará Cristiano Ronaldo, João Félix, Karim Benzema e Darwin Núñez no alcance direto dos assinantes brasileiros — sem influenciar na presença do torneio em TV aberta, sob comando da Band.

O torneio ainda conta com a presença de brasileiros em destaque: Marcos Leonardo, Renan Lodi e Malcom servem de exemplos. Vale destacar que o início da temporada 2025/26 está marcado para o dia 28 de agosto, com transmissões já confirmadas. A Band exibe em TV aberta, enquanto o canal GOAT detém exclusividade no ambiente digital.

A exclusividade do canal GOAT, aliás, impede que o torneio seja incorporado ao novo projeto do Grupo Globo: a GE TV. O canal digital também foca na transmissão de competições distintas às consagradas na emissora.

