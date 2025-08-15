InícioEsportes
Esportes

Globo tenta contratar narrador da Cazé TV, segundo Casimiro

Globo realiza forte investimento na contratação de funcionários para novo projeto esportivo

Globo realiza forte investimento na contratação de funcionários para novo projeto esportivo - (crédito: Foto: Reprodução / Globoplay)
Globo realiza forte investimento na contratação de funcionários para novo projeto esportivo - (crédito: Foto: Reprodução / Globoplay)

A Globo segue em movimentação para compor o seu elenco de funcionários para o seu novo projeto esportivo, o GE TV. Inclusive, o principal grupo de comunicação do Brasil fez uma investida audaciosa ao tentar tirar um integrante da Cazé TV. De acordo com o próprio streamer Casimirio Miguel, a emissora da família Marinho tentou a contratação do narrador Luís Felipe Freitas.

“Sem grana eles não estão, estão pagando a multa de todo mundo. Inclusive, tentaram pagar a multa de Luís Felipe Freitas, só que tem coisas que o dinheiro não compra. Mas que tentaram, tentaram, mas faz parte, a vida é assim, não tem jeito, é dura, a vida é dura. Até que nós renovamos”, detalhou o influenciador.

A Globo demonstra que fará investimento forte para se tornar uma concorrente à altura da Cazé TV. Prova disso é que teve êxito em convencer profissionais com prestígio de outros canais concorrentes, especialmente do ramo esportivo. Entre eles, a jornalista e apresentadora Mariana Spinelli, que estava na ESPN. Além disso, o grupo de comunicação também tirou dois dos principais nomes que tinham longa passagem pela TNT Sports. No caso, o narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga.

Globo tem tratativas avançadas para transmitir nova competição na TV

Cada vez mais estrelado, o Campeonato Saudita está próximo de ganhar espaço fixo na grade do SporTV. Isso porque o Grupo Globo encaminhou a compra dos direitos de transmissão e pretende exibir até três jogos por rodada no canal por assinatura. O acordo, se firmado, colocará Cristiano Ronaldo, João Félix, Karim Benzema e Darwin Núñez no alcance direto dos assinantes brasileiros — sem influenciar na presença do torneio em TV aberta, sob comando da Band.

O torneio ainda conta com a presença de brasileiros em destaque: Marcos Leonardo, Renan Lodi e Malcom servem de exemplos. Vale destacar que o início da temporada 2025/26 está marcado para o dia 28 de agosto, com transmissões já confirmadas. A Band exibe em TV aberta, enquanto o canal GOAT detém exclusividade no ambiente digital.

A exclusividade do canal GOAT, aliás, impede que o torneio seja incorporado ao novo projeto do Grupo Globo: a GE TV. O canal digital também foca na transmissão de competições distintas às consagradas na emissora.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  Twitter, Instagram e Facebook

RJ
RJ

Redação Jogada10

    Por Redação Jogada10
    postado em 15/08/2025 18:51
    x