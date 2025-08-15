Globo programa estreia de novo projeto esportivo para dia de Brasil x Chile

A estratégia também é tentar aproveitar a popularidade da Seleção Brasileira. Um outro detalhe que pode contribuir para o aumento da audiência pode ser o retorno de Neymar aos convocados - (crédito: Lucas Figueiredo/CBF)

A Globo já iniciou os preparativos para promover a estreia do seu novo projeto esportivo, a GE TV. De acordo com informação da coluna “F5”, o ato inicial do novo canal do grupo de comunicação será no dia 4 de setembro. O evento de estreia a ser transmitido será o embate entre Brasil e Chile. O duelo pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ocorrerá no Maracanã.

Assim, a emissora entende que tal partida é um grande atrativo para realizar a estreia do seu novo projeto esportivo. A estratégia também é tentar aproveitar a popularidade da Seleção Brasileira. Um outro detalhe que pode contribuir para o aumento da audiência pode ser o retorno de Neymar aos convocados. A divulgação da lista com os jogadores escolhidos pelo técnico Carlo Ancelotti será feita no dia 25 de agosto.

Inclusive, o planejamento da Globo é contar com equipe completa da GE TV para a exibição do confronto. Selecionado como principal voz do novo projeto, o narrador Jorge Iggor comandará a transmissão do evento. A Globo demonstra que fará investimento forte para se tornar uma concorrente à altura da Cazé TV. Prova disso, é que teve êxito em convencer profissionais com prestígio de outros canais concorrentes, especialmente do ramo esportivo. Entre eles, a jornalista e apresentadora Mariana Spinelli, que estava na ESPN, além de Luana Maluf, que passou por Amazon e Band.



Globo promete investimento forte em novo projeto

Além disso, o grupo de comunicação também tirou dois dos principais nomes, que tinham longa passagem pela TNT Sports. Exatamente o narrador Jorge Iggor e o comentarista Bruno Formiga. Outra provável movimentação da emissora será apostar em modalidades esportivas olímpicas.

O novo canal conta com tratativas avançadas para exibir a Superliga de Vôlei. Como há exclusividade da emissora para transmitir o torneio em todas as mídias, não houve a necessidade em abrir novas negociações com os detentores dos direitos. A Globo, aliás, também começou a realizar consultas por profissionais especialistas em basquete, ginástica e tênis para integrarem o elenco. Ter relevância nas redes sociais é outra exigência do canal.