Grêmio deve ter estreia de Carlos Vinícius como titular e prováveis volta de gringos

O técnico Mano Menezes já tem um esboço do time titular do Grêmio para encarar o Atlético. A única provável mudança, até o momento, é a entrada de Carlos Vinícius entre os 11 iniciais, sendo a sua estreia nesta condição. Isso porque Braithwaite será desfalque, pois cumprirá suspensão automática. Há também a possibilidade de Kannemann e Cuéllar retornarem ao time. Na lateral direita, a expectativa é de que o treinador siga com uma improvisação.

O recém-chegado Carlos Vinícius fez o seu primeiro jogo pelo Tricolor gaúcho na derrota para o Sport, no último domingo. Ele começou como opção no banco e entrou no decorrer do jogo. Kannemann também foi reserva no jogo passado e é um candidato a retornar à equipe na vaga de Wagner Leonardo.

Cuéllar voltou a ser uma alternativa no revés para o Sport e apareceu entre os relacionados depois de três meses de inatividade. O colombiano finalizou tratamento de uma contusão muscular.

A lateral direita ainda não conta com opções disponíveis. Por isso, o mais provável é que o treinador mantenha o volante Camilo na posição. Durante a preparação para o duelo com o Galo, Mano fez alguns testes. Outras peças do elenco que já fizeram esta função foram os volantes Edenilson e Ronald. Além do zagueiro Jemerson e o atacante Pavón.

Lateral direita traz problemas ao Grêmio

Inclusive, o argentino e Edenilson já assumiram a posição no decorrer de jogos. Se o comandante decidir fazer uma inédita escolha para a lateral direita, será a quarta improvisação no ano como titular na posição. Igor Serrote, João Lucas e João Pedro foram os laterais de origem que começaram na direita. Além disso, o zagueiro Gustavo Martins, assim como os volantes Camilo e Ronald, já iniciaram partidas.

João Pedro já recebeu o aval do departamento médico para voltar aos treinamentos com o restante do elenco. Isso porque ele já concluiu a recuperação de uma fratura no tornozelo esquerdo. Contudo, ainda não estará à disposição da comissão técnica contra o Galo.

Com a crise na lateral direita, o Grêmio fechou a contratação de Marcos Rocha junto ao Palmeiras. O experiente jogador assinou contrato até o fim de 2026. Neste cenário, o provável time titular do Imortal deve ser: Tiago Volpi; Camilo, Balbuena, Wagner Leonardo (Kannemann) e Marlon; Dodi, Cuéllar e Edenilson; Cristian Oliveira, Alysson e Carlos Vinícius.

O Tricolor gaúcho enfrenta o Atlético pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena MRV, às 16h, no próximo domingo (17).

