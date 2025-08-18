Al-Nassr apresenta novo uniforme principal com Cristiano Ronaldo como modelo

O Al-Nassr, da Arábia Saudita, divulgou, nesta segunda-feira (18), seu novo uniforme principal para a temporada de 2025/26. Assim, o capitão Cristiano Ronaldo, principal nome da equipe, foi um dos modelos, assim como João Félix, Mané e o brasileiro Ângelo.
A nova indumentária é inspirada no sol e nas dunas de Riade. Ela é a segunda desde que o clube firmou contrato com a Adidas em fevereiro de 2024, com o amarelo predominante e o azul nos detalhes.
Vale lembrar que o craque português chegou ao clube em 2023 e se prepara para a quarta temporada no futebol saudita. Ele voltará a campo nesta terça-feira (19), às 9h (de Brasília), para medir forças com o Al-Ittihad pela semifinal da Supercopa saudita.
Para a nova temporada, o clube trouxe dois compatriotas do CR7. O treinador Jorge Jesus e o atacante João Félix, que defendia as cores do Chelsea. Além disso, o francês Coman e o zagueiro espanhol Iñigo Martínez também reforçaram a equipe.
