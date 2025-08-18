Neto menospreza peso de Neymar em situação do Santos: ‘Por que não resolveu?’

Craque Neto ironiza Neymar após goleada do Santos para o Vasco, no Morumbis - (crédito: Fotos: Divulgação Al Hilal / Reprodução de TV)

Habitualmente sem papas na língua, Neto não amenizou nas palavras ao comentar o desempenho de Neymar na acachapante derrota por 6 a 0 para o Vasco, no último domingo (17), pela 20ª rodada do Brasileirão. Para o apresentador do ‘Os Donos da Bola’, da TV Band, há uma disparidade significativa entre a imagem midiática do craque e o que ele tem entregado em campo pelo Santos.

A derrota serviu de combustível para fomentar críticas antigas de Neto à postura e liderança do astro em campo. Durante análise, sustentou o tom de deboche à irrelevância do desempenho do camisa 10 no Morumbis.

“Nossa, Neymar, você não é o craque? Por que você não resolveu o jogo no Morumbis? Não é você que chega com samba? Com caixa de som? Menos né. Que jogadorzinho você virou, hein”, declarou Neto.

Neto detona atuação de Neymar na partida contra o Vasco. ” Não é craque ? Porque você não resolveu o jogo (contra o Vasco)? Que jogadoriznho você virou.” ?????@radiocraqueneto pic.twitter.com/CBbS8ya168 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 17, 2025

Descontrole emocional e recorde negativo

O resultado diante do Vasco escancarou a fase instável do Santos desde antes do retorno do camisa 10 — que tampouco melhorou com sua chegada. Ele, porém, vem em evolução física e permaneceu novamente por 90 minutos durante a partida.

Após o apito final, o camisa 10 não escondeu a decepção com a atuação e foi às lágrimas ainda em campo. Trata-se da maior goleada sofrida pelo atacante em toda sua trajetória profissional, superando os 4 a 0 para o Barcelona em 2011 e o revés para o PSG, em 2017, pelo mesmo resultado.

Na saída do Morumbis, ainda impactado, o atacante desabafou sobre a vergonha que sentiu. “Decepcionado total com o nosso jogo. A torcida está no direito de fazer todos os tipos de protestos, obviamente sem as vias de fato. (…) Nunca tinha passado por isso na minha vida. Choro de raiva, de tudo. Infelizmente, não consigo ajudar de todas as formas”.

Comoção de Neymar viraliza

A imagem do craque desolado, com os olhos marejados, rapidamente se espalhou por veículos estrangeiros. O jornal espanhol ‘Marca’ definiu a cena como “triste” e afirmou que o camisa 10 “chorou desolado como uma criança”.

Já o espanhol ‘AS’ destacou a presença de Philippe Coutinho como um ‘tempero’ para tornar a derrota ainda mais simbólica. Isso porque o duelo marcava o reencontro entre o craque cruz-maltino e o santista desde o retorno ao futebol nacional.

NEYMAR DEIXA O GRAMADO CHORANDO APÓS A GOLEADA!

pic.twitter.com/H8AsU3eEjY — out of context brasileirão (@oocbrsao) August 17, 2025

E agora?

Há muito trabalho pela frente nos bastidores santistas. O clube demitiu o técnico Cléber Xavier ainda no vestiário do Morumbis e agora foca primordialmente na contratação de um novo comandante.

Cléber Xavier deixa a Vila Belmiro após 15 jogos à frente do clube, com seis derrotas acumulada no período. Os pedidos pela saída se iniciaram com torcedores que entoaram o nome de Jorge Sampaoli nas arquibancadas do Morumbis. Além disso, santistas cobraram respeito com o clube e fizeram xingamentos ao elenco, enquanto outros viraram de costas para o campo.

O Santos ocupa atualmente a 15ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 21 pontos. Sem técnico e com o elenco em crise, o clube inicia uma nova fase de reestruturação. A reapresentação está marcada para quarta-feira (20), ainda sem definição sobre o novo comandante.

