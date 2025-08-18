Força da amizade embala ouro de dupla brasileira no tênis de mesa do Pan

Felipe Doti e Leonardo Ilzuka premiaram amizade de infância com a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 - (crédito: Miriam Jeske/COB)

Assunção — Amigos desde a infância, Leonardo Iizuka e Felipe Doti Arado tiveram motivos especiais para comemorar o ouro das duplas masculinas do tênis de mesa dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Na capital paraguaia, os brasileiros voltaram a se apresentar juntos, colocaram em prática toda uma sinergia construída pela parceria fora da zona de competição e brindaram o momento com o topo do pódio.

A irretocável campanha contou com três vitórias convincentes em três apresentações. Todas por 3 sets a 0, sem ceder uma rodada sequer para os adversários enfrentados. Na primeira apresentação, triunfo diante de Ricardo Gatica e Luis Carrillo, da Guatemala. Depois, o Time Brasil bateu os equatorianos Cesar Revelo e Joshua Robayo. O ouro veio nesta segunda-feira (18/8) na decisão diante dos norte-americanos Nandan Naresh e Victor Ying Xie.

Iizuka e Doti se conheceram ainda na infância, quando dividiram as raquetes em uma edição da Liga Nipo, um dos torneios amadores mais tradicionais da modalidade esportiva. A parceria, no entanto, estava adormecida, até ser retomada no Pan Júnior. "É um sentimento muito bom. Fazia tempo que eu não jogava com o Léo. Joguei poucas vezes e eu queria muito ganhar um ouro com ele, ainda mais um amigo de infância. Então, é sempre excelente essa experiência", destacou Felipe.

O amigo reforçou o discurso. "A gente tem essa amizade desde sempre. É um cara que eu confio muito e estou muito feliz de poder ganhar esse ouro com ele. Eu sou uma pessoa que tenta motivar bastante. Eu sempre fico falando bastante: 'confio em você, faz as coisas que você acha que é importante, eu confio para caramba em você, então, só fazer'", acrescentou Leonardo, destacando o estilo de jogo colaborativo.

Felipe também fez questão de destacar a confiança no amigo. Para ele, o estilo de jogo de Leonardo facilita as tomadas de decisão na mesa. "Eu sei que na hora que precisa, ele vai estar inteiro, ele vai pegar as bolas e eu tenho que estar pronto para finalizar, porque eu sei que ele consegue criar as chances muito bem para mim", ressaltou, em visível felicidade pelo ouro ao lado do parceiro.

Doti e Iizuka conquistaram outras medalhas no Pan Júnior de Assunção-2025. Enquanto Filipe ficou com o bronze das duplas mistas ao lado de Karina Senaga, Leonardo levou a prata no individual masculino. Os meninos brasileiros ainda têm mais uma missão a cumprir, na participação das equipes masculinas, a partir de terça-feira (19/8). Se depender da parceria afiada, o duelo será mais um com potencial de pódio para o Brasil.

