Giro Assunção-2025 #7: Brasil soma ouro no tênis e pódios no taekwondo e saltos

O Brasil voltou a comemorar medalhas no Pan Júnior de Assunção-2025 neste sábado (16/8). No tênis, João Pedro Didoni virou contra o argentino Dante Pagani e conquistou o ouro no simples masculino. No taekwondo, Henrique Marques também subiu ao lugar mais alto do pódio, na categoria -80kg, enquanto Erick Batista ficou com o bronze no +80kg.
Nos saltos ornamentais, a brasiliense Heloá Camelo brilhou ao lado de Maria Postiglione e conquistou o bronze no trampolim de 3m sincronizado. Além das medalhas, a delegação brasileira ainda registrou bons resultados no basquete 3x3, rugby 7, squash e hóquei, avançando em várias frentes na disputa continental.
As disputas seguem neste domingo (17/8), com destaques como a estreia do handebol masculino, a abertura do vôlei masculino e a prova de 10 km da maratona aquática em Encarnación. Todas as emoções podem ser acompanhadas na CazéTV, canal do Time Brasil no YouTube e no BandSports. Vale lembrar que os campeões de provas individuais garantem vaga para o Pan de Lima-2027 e que os Jogos de Assunção vão até o dia 23 de agosto.
Medalhas do dia
Saltos ornamentais – Heloá Camelo e Maria Postiglione (bronze, trampolim 3m sincronizado)
No trampolim de 3m sincronizado, a brasiliense Heloá Camelo ganhou a medalha de bronze ao lado de Maria Postiglione. Neste domingo (17/8), as eliminatórias começam às 9h, com as decisões marcadas a partir de 18h05.
Taekwondo – Henrique Marques (ouro, -80kg) e Erick Batista (bronze, +80kg)
No segundo dia de taekwondo, o Brasil subiu ao pódio duas vezes. Henrique Marques levou o ouro na categoria -80kg. No +80kg, Erick Batista ficou com o bronze. Neste domingo (17/8), os combates começam às 8h.
Tênis – João Pedro Didoni (ouro, simples masculino)
João Pedro Didoni faturou a medalha de ouro do tênis masculino. De virada, o brasileiro venceu o argentino Dante Pagani, por 2 sets a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/3.
Resultados do dia
Basquete 3x3
Feminino
México 15 x 14 Brasil
Chile 18 x 19 Brasil
Masculino
Porto Rico 20 x 17 Brasil
Hóquei
Brasil 5 x 4 Trinidad e Tobago
Rugby 7
Feminino
Brasil 46 x 0 México
Brasil 57 x 0 Paraguai
Estados Unidos 19 x 5 Brasil
Squash
Feminino
Guatemala 0 x 2 Brasil
Argentina 2 x 0 Brasil
Masculino
Barbados 0 x 3 Brasil
Brasil 2 x 0 Guatemala
Brasil para acompanhar
Águas abertas
Os 10 km das águas abertas serão realizados neste domingo (17/8), na cidade de Encarnación. As mulheres largam às 10h, enquanto os homens saem às 13h30.
Basquete 3x3
O Brasil disputa as semifinais femininas às 12h. Se passar, briga pelo ouro a partir das 19h20. A luta pelo bronze será uma hora antes: 18h20.
Handebol
Campeão do handebol feminino, o Brasil começa a trajetória da categoria masculina neste domingo (17/8). A estreia será às 9h, contra o México.
Rugby 7
Após duas vitórias e uma derrota no sábado (16/8), o Brasil volta a campo neste domingo (17/8) para jogar a semifinal contra o Canadá, às 11h40. As disputas por medalhas serão às 17h (bronze) e 18h15 (ouro).
Vôlei
Campeão no feminino, o Brasil estreia no masculino neste domingo (17/8). O desafio inicial será às 17h30, contra a República Dominicana.
