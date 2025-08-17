Giro Assunção-2025 #8: Brasil fecha domingo com ouro histórico das Yaras

O domingo (17/8) foi dourado para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Nas águas abertas, o país brilhou com pódio completo: Cibelle Eichelberger levou o ouro nos 10 km feminino, enquanto Matheus Melecchi (prata) e Leonardo Brandt (bronze) garantiram duas medalhas no masculino. No rúgby 7s, as Yaras escreveram mais um capítulo histórico ao vencerem os Estados Unidos por 17 x 7 e conquistarem o
O brilho brasileiro continuou no taekwondo, com a equipe mista formada por Camilly Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques alcançando o topo do pódio. Na vela, após adiamentos, Lucas Fonseca faturou o ouro da fórmula kite masculina. O tênis de mesa também rendeu medalha: Felipe Doti e Karina Senaga ficaram com o bronze nas duplas mistas.
Os resultados do dia ainda incluíram vitórias no vôlei masculino (3 x 0 sobre a República Dominicana) e no handebol masculino (40 x 27 contra o México), além da luta até o fim do basquete 3x3 feminino, que acabou sem medalha. Nesta segunda-feira (18/8), começam as provas de atletismo, com finais já no primeiro dia, além das estreias brasileiras na patinação velocidade e novas disputas em saltos ornamentais. A competição segue até 23 de agosto, com transmissão pela CazéTV, BandSports e pelo canal Time Brasil no YouTube.
Medalhas do dia
Águas abertas – Cibelle Eichelberger (ouro, 10 km feminino); Matheus Melecchi (prata, 10 km masculino); Leonardo Brandt (bronze, 10 km masculino)
O Brasil abriu o dia medalhando nos três lugares do pódio nas águas abertas. Nos 10km masculino, Matheus Melecchi conquistou a prata, seguido pelo bronze de Leonardo Brandt. No feminino, Cibelle Eichelberger ganhou o ouro.
Rúgby 7s – Seleção feminina (ouro)
Em uma campanha irretocável, o Brasil conquistou o ouro do rúgby 7s. Na final, as Yaras venceram os Estados Unidos, por 17 x 7.
Taekwondo – Camilly Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques (ouro, equipe mista)
Formada por Camilly Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques, a equipe mista do taekwondo brasileiro faturou a medalha de ouro.
Tênis de mesa – Felipe Doti e Karina Senaga (bronze, duplas mistas)
No tênis de mesa, a primeira medalha veio na disputa de duplas mistas. Felipe Doti e Karina Senaga ganharam o bronze. Nesta segunda-feira (18/8), as disputas começam às 10h.
Vela – Lucas Fonseca (ouro, fórmula kite masculina)
Depois de atraso nas disputas, a vela foi concluída com medalha para o Brasil. Lucas Fonseca ganhou o ouro da fórmula kite masculina. Nesta segunda-feira (18/8), as disputas começam às 10h.
Resultados
Basquete 3x3
Feminino
Brasil 10 x 13 Canadá (semifinal)
Brasil 15 x 16 Paraguai (disputa do bronze).
Handebol
Masculino
Brasil 40 x 27 México
Vôlei
Masculino
Brasil 3 x 0 República Dominicana
Parciais de 25/20, 25/17 e 25/23
Brasil para acompanhar
Atletismo
As disputas do atletismo do Pan Júnior começam nesta segunda-feira (17/8), às 7h. Durante o dia, estão programadas finais do lançamento de dardo, salto em distância, 10 mil metros, cinco mil metros e lançamento de disco.
Handebol
O time masculino do Brasil faz a segunda apresentação no handebol do Pan Júnior. O rival será o Chile, às 9h.
Santos ornamentais
Com brasileiros na disputa, os saltos ornamentais começam às 9h com as disputas do trampolim de 1m feminino e de 3m masculino. Às 18h05, estão marcadas as decisões da plataforma de 1m feminina, seguida da de 10m masculina.
Patinação velocidade
Com a presença do brasiliense Guilherme Abel Rocha, a patinação velocidade do Pan começa nesta segunda-feira (17/8). As finais e classificatórias estão marcadas em sessões às 9h e 16h50.
