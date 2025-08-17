InícioEsportes
Assunção-2025

Giro Assunção-2025 #8: Brasil fecha domingo com ouro histórico das Yaras

Brasil faz pódio completo nas águas abertas, leva ouro inédito no rúgby 7s feminino e fecha o domingo com conquistas também na vela, taekwondo e tênis de mesa

Time brasileiro comemora o pódio histórico do rúgby 7 após vencer os Estados Unidos - (crédito: Bruno Ruas/Brasil Rugby)
Time brasileiro comemora o pódio histórico do rúgby 7 após vencer os Estados Unidos - (crédito: Bruno Ruas/Brasil Rugby)

O domingo (17/8) foi dourado para o Brasil nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025. Nas águas abertas, o país brilhou com pódio completo: Cibelle Eichelberger levou o ouro nos 10 km feminino, enquanto Matheus Melecchi (prata) e Leonardo Brandt (bronze) garantiram duas medalhas no masculino. No rúgby 7s, as Yaras escreveram mais um capítulo histórico ao vencerem os Estados Unidos por 17 x 7 e conquistarem o

O brilho brasileiro continuou no taekwondo, com a equipe mista formada por Camilly Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques alcançando o topo do pódio. Na vela, após adiamentos, Lucas Fonseca faturou o ouro da fórmula kite masculina. O tênis de mesa também rendeu medalha: Felipe Doti e Karina Senaga ficaram com o bronze nas duplas mistas.

Os resultados do dia ainda incluíram vitórias no vôlei masculino (3 x 0 sobre a República Dominicana) e no handebol masculino (40 x 27 contra o México), além da luta até o fim do basquete 3x3 feminino, que acabou sem medalha. Nesta segunda-feira (18/8), começam as provas de atletismo, com finais já no primeiro dia, além das estreias brasileiras na patinação velocidade e novas disputas em saltos ornamentais. A competição segue até 23 de agosto, com transmissão pela CazéTV, BandSports e pelo canal Time Brasil no YouTube.

Nas competições de vela na baia da cidade de Encarnación, no Paraguai, Lucas Pes Fonseca conquistou uma medalha de ouro
Nas competições de vela na baia da cidade de Encarnación, no Paraguai, Lucas Pes Fonseca conquistou uma medalha de ouro (foto: Simone Marinho/COB)

Medalhas do dia

Águas abertas – Cibelle Eichelberger (ouro, 10 km feminino); Matheus Melecchi (prata, 10 km masculino); Leonardo Brandt (bronze, 10 km masculino)
O Brasil abriu o dia medalhando nos três lugares do pódio nas águas abertas. Nos 10km masculino, Matheus Melecchi conquistou a prata, seguido pelo bronze de Leonardo Brandt. No feminino, Cibelle Eichelberger ganhou o ouro.

Rúgby 7s – Seleção feminina (ouro)
Em uma campanha irretocável, o Brasil conquistou o ouro do rúgby 7s. Na final, as Yaras venceram os Estados Unidos, por 17 x 7.

Taekwondo – Camilly Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques (ouro, equipe mista)
Formada por Camilly Gosch, Guilherme dos Santos e Henrique Marques, a equipe mista do taekwondo brasileiro faturou a medalha de ouro.

Tênis de mesa – Felipe Doti e Karina Senaga (bronze, duplas mistas)
No tênis de mesa, a primeira medalha veio na disputa de duplas mistas. Felipe Doti e Karina Senaga ganharam o bronze. Nesta segunda-feira (18/8), as disputas começam às 10h.

Vela – Lucas Fonseca (ouro, fórmula kite masculina)
Depois de atraso nas disputas, a vela foi concluída com medalha para o Brasil. Lucas Fonseca ganhou o ouro da fórmula kite masculina. Nesta segunda-feira (18/8), as disputas começam às 10h.

Brasil estreou vencendo a República Dominicana no vôlei masculino: 3 sets a 0
Brasil estreou vencendo a República Dominicana no vôlei masculino: 3 sets a 0 (foto: Ana Patricia/COB)

Resultados

Basquete 3x3
Feminino
Brasil 10 x 13 Canadá (semifinal)
Brasil 15 x 16 Paraguai (disputa do bronze).

Handebol
Masculino
Brasil 40 x 27 México

Vôlei
Masculino
Brasil 3 x 0 República Dominicana
Parciais de 25/20, 25/17 e 25/23

Brasil para acompanhar

Atletismo
As disputas do atletismo do Pan Júnior começam nesta segunda-feira (17/8), às 7h. Durante o dia, estão programadas finais do lançamento de dardo, salto em distância, 10 mil metros, cinco mil metros e lançamento de disco.

Handebol
O time masculino do Brasil faz a segunda apresentação no handebol do Pan Júnior. O rival será o Chile, às 9h.

Santos ornamentais
Com brasileiros na disputa, os saltos ornamentais começam às 9h com as disputas do trampolim de 1m feminino e de 3m masculino. Às 18h05, estão marcadas as decisões da plataforma de 1m feminina, seguida da de 10m masculina.

Patinação velocidade
Com a presença do brasiliense Guilherme Abel Rocha, a patinação velocidade do Pan começa nesta segunda-feira (17/8). As finais e classificatórias estão marcadas em sessões às 9h e 16h50.

Saiba Mais

  • Nas competições de vela na baia da cidade de Encarnación, no Paraguai, Lucas Pes Fonseca conquistou uma medalha de ouro
    Nas competições de vela na baia da cidade de Encarnación, no Paraguai, Lucas Pes Fonseca conquistou uma medalha de ouro Foto: Simone Marinho/COB
  • Brasil estreou vencendo a República Dominicana no vôlei masculino: 3 sets a 0
    Brasil estreou vencendo a República Dominicana no vôlei masculino: 3 sets a 0 Foto: Ana Patricia/COB
DQ
DQ

Danilo Queiroz — Enviado especial

Repórter

Formado em Comunicação Social pela Universidade Católica de Brasília (UCB), está no Correio desde 2020. Cobriu presencialmente os Jogos Olímpicos de Paris-2024, a Copa América e finais de Libertadores, Recopa e Copa do Brasil

Por Danilo Queiroz — Enviado especial
postado em 17/08/2025 22:20
x