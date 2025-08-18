Da roça ao bronze: a reinvenção do lançador Thiago Lacerda no Pan Júnior

Assunção — O primeiro dia do atletismo nos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, uma história de reinvenção adicionou uma medalha de bronze no quadro de medalhas do Time Brasil. Atleta do lançamento de dardos, Thiago Borges Santos Lacerda nas nobres provas do evento e ressaltou a história pessoal. Criado na roça, o brasileiro enfrentou uma lesão, trocou de modalidade e utilizou a inspiração em referências para triunfar.



A marca do bronze de Thiago foi concretizada logo na primeira tentativa. Natural de Lagoa da Prata (MG), o atleta atingiu 69,77 m. Dono da casa e com apoio fervoroso da torcida, o paraguaio Lars Flaming levou o ouro (79,05 m), seguido por Leikel Cabrera, de Cuba, dono da medalha de prata (75.82 m). Outro competidor brasileiro, Arthur Curvo ficou em oitavo (65,32 m).



No Pan Júnior de Assunção-2025, Thiago viveu uma experiência inédita de competir fora do Brasil. "Dá aquele frio na barriga de estar fora do seu próprio país, representando o Brasil fora do seu ambiente natural. Eu espero conseguir me acostumar com esse ambiente e trazer mais medalhas internacionais", projetou o atleta de 19 anos, atuante no atletismo desde os oito.



Thiago começou praticando salto em altura e em distância, mas uma lesão sofrida durante a pandemia mudou os planos e provocou uma transição para o lançamento de dardo. Com 18 anos, o atleta se transferiu para São Paulo e evoluiu na prática do esporte. "Fui identificando, gostando cada vez mais. Acabou que eu me dei bem. E, nisso, eu comecei a investir mais no lançamento de dardos", explicou.



A aproximação com o esporte veio como uma forma de entretenimento na vida do meio de Lagoa da Prata. “Eu morava na roça. Quando eu fui para a cidade, eu não tinha nada para fazer. Eu não gostava de outros esportes, como futebol. Minha tia falou: vai lá testar, brincar de atletismo. Eu fui brincando. Quando criança, sentia que só ia ficar na brincadeirinha, mas começou a virar mais sério", destacou.



Em meio à alegria pelo bronze, o jovem fez reverências a outros destaques da modalidade, como Luiz Maurício, responsável por lançar 91 metros no Troféu Brasil. "Ele tem sido uma inspiração muito grande para todos e tem trazido muita visibilidade para a prova do lançamento do dardo", comentou. "Vai ficando mais alta a marca, mas a gente vai buscar um dia", prospectou o medalhista pan-americano júnior.



A conquista, inclusive, inspira desejos em Thiago em relação ao reconhecimento dos compatriotas com a modalidade do atletismo. “É mostrar para o povo do Brasil que a gente não é pequeno aqui fora. Muito brasileiro tem isso de que, distante do país, somos pequenos. É mostrar para nós mesmos que conseguimos ganhar no ano inteiro", reforçou.

