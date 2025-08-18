São Paulo encerra preparação para encarar o Atlético Nacional

São Paulo precisa de uma vitória para se classificar para as quartas de final da Libertadores - (crédito: Foto: Pedro Guedes/São Paulo FC)

O São Paulo encerrou nesta segunda-feira (18) a preparação para encarar o Atlético Nacional, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o empate sem gols no confronto da Colômbia, o Tricolor precisa de uma vitória simples no Morumbis, nesta terça-feira (19), para garantir a vaga na próxima fase.

O técnico Hernán Crespo não possui nenhum desfalque com relação ao time que começou o jogo em Medellín para o duelo dentro de casa. Entretanto, o treinador pode promover duas alterações para a partida. Maik e Lucas Moura, que marcaram os gols do São Paulo no empate contra o Sport, podem começar a partida nas vagas de Cédric Soares e Alisson, respectivamente.

No último dia de atividades, Crespo passou informações sobre os colombianos para o elenco através de vídeos. Na sequência, comandou um coletivo e um trabalho de bola parada com os jogadores.

Caso consiga a classificação, o Tricolor irá cumprir com a meta orçamentária traçada no início da temporada. Na última edição, o São Paulo chegou até as quartas de final da Libertadores, sendo eliminado pelo Botafogo.

