Giro Assunção-2025 #10: atletismo entrega novas medalhas ao Time Brasil

O Brasil encerrou a terça-feira (19/8) com quatro medalhas nos Jogos Pan-Americano Júnior de Assunção-2025. O grande destaque veio do atletismo, onde Sabrina Gabrieli Pena dominou os 800m feminino do início ao fim e garantiu o ouro. Ainda na pista, o país celebrou uma dobradinha no arremesso de peso: Vinicius Avancini conquistou a prata e Alessandro Soares completou o pódio com o bronze.
Na ginástica artística, o responsável pela primeira conquista brasileira foi Pedro Henrique Silvestre, que fez uma apresentação sólida no individual geral masculino e assegurou a medalha de prata. O resultado abre caminho para novos pódios na modalidade, que segue com provas decisivas nesta quarta-feira (20/8).
Os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 acontecem até 23 de agosto, com transmissão pela CazéTV e pelo canal Time Brasil no YouTube. Os campeões individuais garantem vaga direta para o Pan de Lima-2027, ampliando o peso de cada conquista para o futuro do esporte brasileiro.
Medalhas do dia
Atletismo – Sabrina Gabrieli Pena (ouro, 800m feminino), Vinicius Avancini (prata, arremesso de peso), Alessandro Soares (bronze, arremesso de peso)
Nos 800m feminino, Sabrina Gabrieli Pena dominou de ponta a ponta e ganhou o ouro. No arremesso de peso, dobradinha brasileira no pódio: Vinicius Avancini levou a prata, enquanto Alessandro Soares faturou um bronze. Nesta quarta-feira (20/8), as competições começam às 17h30.
Ginástica Artística – Pedro Henrique Silvestre (prata, individual geral masculino)
No primeiro dia de ginástica artística do Pan-Americano Júnior, Pedro Henrique Silvestre ganhou a primeira do país: uma prata no individual geral masculino. Nesta quarta-feira (20/8), as competições começam às 12h30.
Resultados
Handebol
Masculino
Brasil 32 x 22 Estados Unidos
Tênis de mesa
Equipes Feminino
Brasil 3 x 0 Cuba
Brasil 3 x 0 Canadá
Masculino
República Dominicana 0 x 3 Brasil
Brasil 3 x 1 Argentina
Vôlei
Masculino
Brasil 3 x 0 Cuba
Parciais de 25/18, 25/19 e 25/20
Vôlei de praia
Feminino
Carol/Júlia 1 x 2 Lopez/Rodriguez (VEN)
Parciais de 21/16, 19/21 e 12/15
Isac/Jonathan 2 x 0 Valverde/Duran (BOL)
Parciais de 21/14 e 21/11
Carol/Júlia 2 x 0 Molina/Veja (CRC)
Parciais de 21/6 e 21/17
Isac/Jonathan 2 x 1 Araya/Varela (CRC)
Parciais de 21/17, 17/21 e 21/19
Brasil para acompanhar
Canoagem de velocidade
Nesta quarta-feira (20/8), a Baía de Asunción recebe o primeiro dia de competições de canoagem de velocidade. As provas começam às 8h.
Esqui Aquático e Wakeboard
Adiadas devido às fortes chuvas desta terça-feira (19/8) em Assunção e Ypacaraí, as modalidades definem os campeões, a partir das 7h30.
Levantamento de peso
Também entrando em cena a partir desta quarta-feira (20/8), o levantamento de peso entra em cena com chances de medalhas para o Brasil, a partir das 12h.
Luta greco-romana
Nesta quarta-feira (20/8), a luta greco-romana é outra novidade no calendário do Pan Júnior de Assunção-2025. As disputas se iniciam às 10h.
Vôlei de praia
O Brasil joga no evento de praia. Às 11h15, Carol/Julia jogam contra as argentinas Najul/Abdala. As quartas de final do masculino estão marcadas para 17h.
