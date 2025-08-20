Bárbara e Jojô lideram Brasil no individual da Ginástica Rítmica

Na ginástica rítmica, cada apresentação é um espetáculo, com mistura de força, música e emoção. E se no conjunto o Brasil chama a atenção pela harmonia coletiva, no individual, duas atletas carregam no corpo e na expressão a missão de representar o país: Bárbara Domingos e Geovanna Santos.
Bárbara, a Babi, é pioneira. Foi a primeira brasileira a chegar a uma final de Mundial e também a figurar no top 10 olímpico no individual, feito alcançado nos Jogos de Paris. A trajetória da paranaense de Curitiba é marcada, aos 25 anos, por quebras de barreiras: medalhista em Copas do Mundo, ouro em Grand Prix e ícone de uma geração que sonhava em ver o Brasil entre as potências da modalidade.
Geovanna, a Jojô, trilhou um caminho diferente. Capixaba, começou no conjunto e esteve em Tóquio com a equipe. Depois, decidiu se arriscar de novo no individual — e a aposta deu certo. Campeã pan-americana no Rio em 2022, medalhista de prata em Guadalajara e em Santiago, a capixaba leva ao tablado intensidade e frescor. A história da ginasta de 23 anos carrega uma peculiaridade: foi a treinadora de Gizela Batista, quem a descobriu ainda criança e a acompanha até hoje, lapidando cada detalhe de sua evolução.
Se Babi representa a vanguarda e a ousadia de abrir portas, Jojô simboliza a versatilidade e a coragem de recomeçar. Juntas, elas mostram que o Brasil já não é só promessa no individual: é realidade. E, ao lado do conjunto, ajudam a compor o espetáculo completo que a ginástica rítmica brasileira leva ao mundo.
O que é a ginástica rítmica?
A Ginástica Rítmica combina movimentos de ginástica e dança, executados exclusivamente por mulheres em competições oficiais. As ginastas apresentam rotinas em um tablado de 13x13 metros, com trilhas musicais que são parte integral da performance, realçando o componente artístico da avaliação.
Programação
Quarta-feira - 20/8
09h às 12h - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo A)
12h às 12h45 - Cerimônia de Abertura
12h45 às 15h45 - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo B)
16h10 às 19h10 - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo C)
19h35 às 22h35 - Qualificatórias Individual Arco e Bola (Grupo D)
Quinta-feira - 21/8
09h às 12h - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo B)
12h45 às 15h45 - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo A)
16h10 às 19h10 - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo D)
19h35 às 22h35 - Qualificatórias Individual Maças e Fita (Grupo C)
Sexta-feira - 22/8
9h às 13h30 - Treino de Pódio Conjunto
14h30 às 16h40 - Final Individual Grupo B (10-18 rank)
17h às 19h10 - Final Individual Grupo A (1-9rank)
Sábado - 23/8
14h às 16h30 - Conjunto 5 fitas e 3 bolas/2 arcos (Grupo A)
17h às 19h - 14h às 16h30 - Conjunto 5 fitas e 3 bolas/2 arcos (Grupo B)
Domingo - 24/8
11h às 11h35 - Final Individual Arco
11h40 às 12h15 - Final Individual Bola
12h50 às 13h35 - Final Conjunto 5 fitas
14h às 14h35 - Final Individual Maças
14h40 às 15h15 - Final Individual Fita
15h50 às 16h35 - Final Conjunto Misto