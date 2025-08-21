Vasco aposta em Robert Renan como reposição rápida para saída de Luiz Gustavo

Robert Renan é um nome que interessa ao Vasco na sequência da temporada - (crédito: Foto: Divulgação/Zenit)

Depois de encaminhar a venda de Luiz Gustavo ao Bahia, o Vasco voltou suas atenções para a contratação de uma reposição imediata. Assim, o foco é na contratação de Robert Renan, do Zenit, que teve passagem por Internacional e Corinthians. O clube carioca negocia um empréstimo e tenta reformular o sistema defensivo, que também não terá mais João Victor, que assinou com o CSKA Moscou. A informação é do portal “ge.

Internamente, a direção cruz-maltina acredita que o defensor, de 21 anos, está pronto e tem os requisitos necessários para assumir a titularidade da zaga no restante da temporada.

O ideal, portanto, é concretizar o negócio com o jovem, que atua pelo lado esquerdo, e também fechar com outro nome que jogue pelo lado direito. Afinal, atualmente, o técnico Fernando Diniz tem os seguintes nomes à disposição no setor: Mauricio Lemos, Lucas Freitas e Lucas Oliveira.

Robert Renan pode trazer características que o comandante cruz-maltino gosta, como boa saída de bola e qualidade técnica. O diretor de futebol Admar Lopes segue na Europa para acelerar as conversas com o clube russo e sacramentar a transação.

Em conversa com o RB Sport, o presidente do Conselho de Administração do Zenit, Alexander Medvedev, confirmou que a negociação de Robert Renan com o clube brasileiro está em curso.

“É verdade que o Zenit está negociando o arrendamento de Renan com o Vasco da Gama. As negociações estão em andamento”, disse Medvedev.

Por fim, o Vasco volta a campo no próximo domingo (24), às 16h (de Brasília), contra o Corinthians, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Após golear o Santos por 6 a 0, o time sucumbiu diante do Juventude e perdeu por 2 a 0 em Caxias do Sul.

