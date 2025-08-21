Presidente do Talleres critica Corinthians por dívida com Garro: 'Tem que cair'

Corinthians tem dívida com o Talleres por conta da contratação de Rodrigo Garro - (crédito: Foto: Rodrigo Coca / Corinthians)

O clima entre Talleres-ARG e Corinthians segue cada vez mais tenso. O presidente do clube argentino, Andrés Fassi, voltou a criticar duramente o Timão por conta da dívida envolvendo a contratação do meia Rodrigo Garro. Em entrevista ao ‘Uol’, o dirigente afirmou que a postura da equipe paulista é “uma vergonha” e defendeu até que o Corinthians caia para a segunda divisão como punição.

O Talleres cobra US$ 5 milhões (cerca de R$ 27 milhões) referentes à negociação, valor que seria pago em parcelas. Até o momento, apenas a primeira delas foi quitada. O caso está sob análise da Corte Arbitral do Esporte (CAS), enquanto o Corinthians já enfrenta um transfer ban da Fifa por outra dívida: os US$ 6,1 milhões (R$ 33 milhões) referentes ao zagueiro Félix Torres, contratado junto ao Santos Laguna, do México.

“Não pagaram mais do que a primeira parcela. É uma vergonha terem o melhor 10 do Brasil jogando dois anos sem pagar. Esses clubes não deveriam estar na primeira divisão. Tem que ser como é na Itália, o ‘espertinho’ que deve tem que cair para a segunda ou terceira divisão. É uma vergonha o que fazem esses dirigentes. E que pena, porque é um clube extraordinário”, disparou Fassi.

Não haverá acordo entre Talleres e Corinthians

O dirigente reforçou a confiança na decisão do tribunal esportivo, mas garantiu que não haverá acordo entre as partes, independentemente do veredito.

“O TAS/CAS tem o seu tempo e confiamos na sua decisão, no seu processo e nos seus critérios. Não há negociação de nenhum tipo. O prejuízo econômico e esportivo pela falta de pagamento foi irreparável para o Talleres. Confiamos e acabamos nos decepcionando”, completou.

Enquanto aguarda o julgamento no CAS, o Corinthians tenta se reorganizar em meio a dificuldades financeiras e pressões externas. O caso Garro, no entanto, ameaça ampliar a crise e reforçar os entraves para qualquer movimentação no mercado de transferências.

