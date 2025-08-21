Etapa Brasília será decisiva para o Campeonato Brasileiro de Asa Delta

São esperados mais de 50 pilotos, de vários países para a etapa Brasília do Campeonato Brasileiro de Asa Delta - (crédito: Profissionais do Texto)

A etapa Brasília do Campeonato Brasileiro de Asa Delta de 2025 será realizada de 23 a , na proximidade da fronteira do estado de Goiás com o Distrito Federal, mais precisamente, na divisa entre os municípios de Planaltina de Goiás e Formosa (GO), na Rampa de Voo Livre Dr. José Menck, que é considerada uma das melhores para o salto da América do Sul.

Situada em uma propriedade particular, na Serra do Paranã (a cerca de 90km da Esplanada dos Ministérios), a área foi aberta pelos proprietários para os organizadores do campeonato, a Confederação Brasileira de Voo Livre (CBVL), em parceria com a Associação de Voo Livre do Distrito Federal.

São esperados mais de 50 pilotos, de vários países. Os voos serão iniciados no dia 23, às 11h30, e os pousos ocorrem em locais decididos pela manhã de cada dia, em locais alternados, como Esplanada dos Ministérios, aeroporto de Formosa, fazenda da Embrapa em Planaltina (GO) e rota do cavalo em Planaltina.

A CBVL diz que a etapa Brasília apresentará condições excelentes e alto nível técnico dos participantes, a final em Brasília promete ser estratosférica. Mais do que definir o campeão, será um momento de celebrar a grandiosidade do evento, a força da comunidade e o desenvolvimento técnico da modalidade no Brasil.

Preservação ambiental

Com uma paisagem de tirar o fôlego de tão bela, a Serra Geral do Paranã se estende do norte do DF ao nordeste de Goiás, atravessando municípios goianos como Formosa, Planaltina de Goiás, São João D’Aliança e Alto Paraíso de Goiás. O campeonato tem o apoio das prefeituras de Formosa e de Planaltina.

A Rampa de Voo Livre Dr. José Menck, na Serra do Paranã, está situada em meio a APPs, áreas de preservação permanente. E por essa razão, os proprietários da área da rampa, além da Prefeitura de Formosa, estabeleceram como condição para sediar o campeonato o cumprimento de exigências de preservação ambiental.

As exigências foram listadas na Licença Ambiental de Funcionamento n°70/12.2024, emitida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. A área tem 400 hectares – equivalente a 400 campos de futebol gramado –, onde se situa a rampa.

Durante o campeonato, o público será informado sobre as regras de visitação e as condições de preservação ambiental. E poderá conhecer mais sobre o trabalho de pesquisa com animais e plantas. Naquele “corredor ecológico” de quase 7 km de distância no alto da Serra Geral do Paranã o Instituto tem promovido e estimulado pesquisas científicas para identificar as espécies de médios e grandes mamíferos, as que estão em risco de extinção, além da flora, como a canela-de-ema, que tem uso medicinal.

As ações do Instituto contribuíram para tornar aquele ambiente mais seguro para os animais silvestres transitarem e até procriarem, conforme constataram biólogos que atuam no local.