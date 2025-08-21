Medalhista olímpico, Arthur Zanetti vive estreia internacional como árbitro

Aposentado da ginástica artística desde o início do ano, Arthur Zanetti aprimora outros talentos envolvendo a modalidade - (crédito: Arquivo Pessoal/Instagram)

Assunção — Na teoria, os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 é um espaço no qual os jovens atletas surgem para o continente. No entanto, também tem gente grande vivendo novas experiências na capital paraguaia. Ouro em Londres-2012 e Prata na Rio-2016 nas argolas da ginástica artística e um dos nomes mais reconhecidos do país na modalidade, Arthur Zanetti teve nas competições do esporte no evento continental a primeira missão na função de juiz internacional das provas.

A passagem de 2025 vem deixando marcas importantes na trajetória de Zanetti na ginástica artística. Em janeiro, Arthur anunciou a aposentadoria como atleta profissional, mas deixou uma importante dica do futuro. A frase "difícil dizer adeus", dita em entrevista ao programa Esporte Espetacular, da TV Globo, deu indícios de um futuro próximo da modalidade. Um dos objetivos é atuar como treinador. Houve um passo no sentido após um convite do São Caetano.

Atuar como árbitro surgiu como uma chance extra para Zanetti seguir próximo da ginástica artística. "Ando fazendo outras coisas, deveres com a Confederação, da minha vida... estou seguindo. Está bastante corrido. Posso dizer que está mais corrido do que quando eu era atleta, mas estou gostando dessa minha vida e penso que estou no caminho certo", destacou o medalhista olímpico brasileiro.

No ano passado, Arthur serviu à arbitragem em competições estaduais e nacionais, como o Troféu Brasil de Ginástica. Mas avaliar o desempenho nos atletas do Pan Júnior provocou um frio diferente na barriga. "Internacional tem um peso maior. O mundo todo está vendo, é uma competição grande. Então, existe uma responsabilidade a mais. Mas eu estava bem preparado e correu tudo certo na competição", destacou o brasileiro.

As provas da ginástica artística seguem por mais dois dias na capital paraguaia. Nesta quinta-feira (21/8), os atletas se apresentam a partir das 16h nas finais do solo, cavalo com alças e argolas masculino, além das decisões do salto e barras assimétricas femininas. Na sexta-feira (22/8), estão agendadas as buscas por medalhas do salto, barras paralelas e fixa (homens) e trave de equilíbrio e solo (mulheres).