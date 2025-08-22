Cruzeiro encaminha acordo com o Fortaleza pelo volante Ryan Guilherme

Ryan Guilherme já teve a oportunidade de treinar com o elenco principal do Fortaleza, mas não estreou profissionalmente - (crédito: Foto: Mateus Lotif / Fortaleza EC)

O Cruzeiro está muito próximo de concretizar a chegada do meio-campista Ryan Guilherme junto ao Fortaleza. O jogador já aceitou a oferta do clube mineiro. Apesar disso, tanto a Raposa como o Leão do Pici ainda necessitam ajustar como será o modelo de negócio.

O mais provável é que as partes concordem com a transferência por empréstimo até o final de 2026, com opção de compra em uma quantia fixada, ao fim do vínculo.

As partes até discutem concluir as tratativas em uma transferência em definitivo para o Cruzeiro. No entanto, é a alternativa menos viável no atual cenário.

O planejamento é que os dois clubes finalizem a negociação, nesta sexta-feira (22). Desta forma, a previsão da chegada de Ryan à Belo Horizonte seria nos próximos dias com o intuito de concluir os trâmites. No caso, fazer os exames médicos e assinar o contrato de receber o aval do departamento médico.

Chance de estrear profissionalmente pelo Cruzeiro

O meio-campista passou a defender o Fortaleza ainda nas categorias de base, mas não teve a oportunidade de estrear entre os profissionais. Na verdade, ele soma empréstimos a Boavista-RJ, Ferroviário, União Leiria, de Portugal, e Volta Redonda.

Ryan não faz parte dos planos do técnico Renato Paiva. Na verdade, ele esteve perto de se transferir para o Royal Antwerp, da Bélgica, mas as tratativas não progrediram por desacordo no modelo de negócio.

O volante estava treinando no centro de treinamento, mas tanto seus agentes como o Leão do Pici procuravam opções para lhe dar maior rodagem, principalmente no profissional. O jogador atua prioritariamente como primeiro volante. Ou seja, chegaria ao Cruzeiro como opção a Lucas Romero. O substituto imediato do argentino é Walace, mas que desde a sua chegada, no ano passado, ainda não convenceu.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky,Threads, Twitter, Instagram e Facebook.