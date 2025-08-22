Supercopa Capital Sub-17 2025: conheça os 32 times e os oito grupos

A terceira edição da Supercopa Capital Sub-17 tomou forma na noite desta sexta-feira (22/8) no sorteio da fase de grupos. Pela primeira vez, o torneio de base criado em 2023 no Distrito Federal reunirá 32 clubes de ponta das categorias de formação do país. A primeira versão teve oito, a segunda saltou para 16 e a terceira atraiu o dobro na caça ao título. A abertura da sequência de 63 partidas reunindo mais de mil jogadores inscritos está marcada para 1° de dezembro. A final será no dia 14 no Bezerrão, no Gama.



Atual campeão, o Athletico-PR defenderá o título. Vencedor da edição inaugural, o Goiás também tentará o bicampeonato. Os representantes da cidade no campeonato serão o anfitrião Capital, o Canaã e o campeão e o vice sub-17 do Distrito Federal. O torneio doméstico começa no próximo dia 30 com 24 equipes divididas em três grupos com oito cada.

“No ano passado, dissemos que esse torneio se tornaria o maior do país na categoria sub-17 e, hoje, estamos aqui para celebrar isso. São quase mil jogadores nascidos em 2008, 2009 e 2010. Sonhei com esse torneio lá atrás e todos os olhos do Brasil estarão voltados para a Supercopa Capital. Cinco jogadores que disputaram o evento já estão em seleções de base e em breve chegarão à principal. Estamos no calendário nacional da base”, afirmou o idealizador e presidente do Capital, Godofredo Gonçalves.



A primeira rodada terá duelo entre o anfitrião Capital e o Novorizontino-SP no Estádio JK, no Paranoá. As demais partidas da primeira rodada seguem a seguinte ordem: o cabeça de chave enfrenta o segundo clube alocado na chave, e o terceiro pega o quarto. Os dois melhores de cada avançam às oitavas de final.

Sorteio da primeira fase



Grupo A

Capital, Novorizontino-SP, Porto Vitória-ES e QFC-RN



Grupo B

Atlético-MG, Cuiabá, São José-RS e I9 FC-SP



Grupo C

Palmeiras, Vitória, Barra-SC e FFDF 1*



Grupo D

Santos, CSA, Caxias-RS e Sport Clube Belém



Grupo E

Athetico-PR, Goiás, Ferroviária-SP e Coimbra-MG



Grupo F

Fortaleza, Vila Nova, Guarani e FFDF 2**



Grupo G

Atlético-GO, Coritiba, Galvez-AC e Canaã



Grupo H

Botafogo, Ceará, Inter-SP e Monte Roraima-RR



*Campeão do Candangão Sub-17

**Vice-campeão do Candangão Sub-17

