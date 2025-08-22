Em jogo frenético, Brasil vira sobre a Argentina e leva ouro no vôlei

Assunção — Galvão Bueno já dizia: ganhar, é bom. Mas ganhar da Argentina é muito melhor. E o vôlei masculino brasileiro não decepcionou. Nesta sexta-feira (22/8), em final eletrizante contra os hermanos na Ueno Arena COP, o Time Brasil superou adversidades, mostrou poder de reação e ganhou a medalha de ouro dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025, com uma virada diante dos adversários, por 3 a 2 (parciais de 22/25, 25/15, 22/25, 27/25 e 15/3).



Diante de arquibancadas repletas de torcedores dos dois países sul-americanos, brasileiros e argentinos entregaram um jogo de alto nível técnico e com muitas reviravoltas em quadra. Na frente desde os primeiros sets, os hermanos tiveram dois match points na quarta parcial, mas permitiram a retomada verde e amarela e um verdadeiro atropelo no tie-break.



Mais ligada, a Argentina entrou focada e chegou a abrir um 7/1 na largada da partida. O Time Brasil acordou para o jogo, igualou as forças e impôs uma paridade nas ações. A reta final, no entanto, foi toda dos adversários até a vitória. A equipe verde e amarela melhorou no segundo set e teve maior controle das ações. Os últimos pontos da parcial confirmaram o domínio e a vitória nacional por 25/15.

De volta aos eixos, os hermanos repetiram o desempenho do primeiro set e fizeram bom uso dos erros brasileiros para abrirem vantagem. Outra vez, o fim da parcial teve disparidade e vitória argentina por 22/25. O Brasil oscilou na sequência, mas se manteve ligado. A postura derrubou dois match points dos adversários e garantiu o 27/25.



No tie-break, com a torcida inflamada na Ueno COP Arena, o Brasil engatou um verdadeiro vareio contra a Argentina. Derrubando bolas em sequência e com o ataque engatado, os brasileiros jogaram pressão nos rivais e chegaram a abrir um acachapante 9/1. O resultado deu tranquilidade e segurança. Firme, a equipe verde e amarela manteve o ímpeto até o 15/3 fazer brilhar de ouro uma campanha quase irretocável.

Os meninos do Brasil fecham os Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção-2025 com 100% de aproveitamento. A campanha registrou duas vitórias contra a Argentina (fase de grupos e final), duas contra Cuba (na etapa classificatória e nas semifinais) e uma diante da República Dominicana, na estreia da campanha de ouro na capital paraguaia.

*O repórter viajou a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB)

