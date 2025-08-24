Brasil conquista prata no conjunto misto do Mundial de Ginástica Rítmica

Neste domingo (24/8), o Brasil conquistou mais uma medalha inédita no Mundial de Ginástica Rítmica, que ocorre no Parque Olímpico do Rio de Janeiro. A Seleção brasileira alcançou a prata no conjunto misto da modalidade ao som da música Evidências.
A equipe — formada por Duda Arakaki, Maria Paula Caminha, Mariana Gonçalves, Sofia Pereira e Nicole Pircio — conseguiu a nota alta de 28.550 pontos. O país liderou a competição até a apresentação da Ucrânia, que assumiu o primeiro lugar. A China ficou em terceiro.
Nesse sábado (23), o Brasil também ficou em segundo lugar no Mundial, com 55,250 pontos — melhor resultado do país na disputa por conjunto na história dos Mundiais. Até então, o Brasil tinha alcançado o 6º lugar na edição passada da competição, na Espanha, em 2023. Agora em 2025, o Japão foi o campeão e o bronze ficou com a Espanha.
