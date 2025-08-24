De virada, Brasil vence a França no Mundial de Vôlei Feminino

A seleção brasileira feminina de vôlei conquistou mais uma vitória emocionante na manhã deste domingo (24/8), ao vencer a França de virada pelo Mundial de Vôlei Feminino. O início do confronto foi complicado: o Brasil perdeu os dois primeiros sets por 21 a 25 e 20 a 25, deixando a torcida apreensiva.
A reação, no entanto, começou no terceiro set, quando a equipe brasileira dominou e fechou em 25 a 15. Embalada, a seleção manteve o ritmo e levou o quarto set por 25 a 17, forçando o tie-break. No set decisivo, o Brasil confirmou a vitória com um apertado 15 a 13.
O grande nome da partida foi Rosamaria, responsável por pontos decisivos que mudaram o rumo do jogo e garantiram a virada brasileira. A oposta foi chamada de “dona do jogo” por torcedores. Além dela, Marcelle e Macris também tiveram atuações de destaque.
Com o resultado, a seleção feminina segue na liderança do grupo C do Mundial. O próximo desafio será na terça-feira (26/8), contra Porto Rico, em partida que pode encaminhar a classificação antecipada para a próxima fase.
