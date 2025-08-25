Osmar Stabile vence eleição com folga e é o novo presidente do Corinthians

O Corinthians tem um novo presidente eleito para o seu comando. O nome dele é Osmar Stabile, que já era o presidente interino. A eleição indireta, aliás, ocorreu na noite desta segunda-feira (25), na sede do clube. Stabile recebeu um total de 199 votos dos conselheiros do clube. Ele, portanto, venceu a disputa com uma enorme e expressiva vantagem sobre os rivais. O novo mandato do dirigente vai até o final do ano de 2026.

A vitória de Stabile, de fato, foi bastante expressiva e contundente. O novo presidente recebeu um total de 199 votos dos conselheiros. O segundo colocado na disputa, Antonio Roque Citadini, teve apenas 50 votos. Já o terceiro e último candidato, André Castro, somou somente 14 votos. A eleição do Conselho, contudo, teve ainda um voto em branco.

Stabile, que já vinha comandando o clube, agora se efetiva no cargo. Ele assumiu a presidência de forma interina após o afastamento de Augusto Melo. Com a confirmação do impeachment pelos sócios, uma nova eleição se tornou necessária. O resultado, portanto, o mantém no poder para completar o mandato até o fim de 2026.

A noite no Parque São Jorge, no entanto, também teve outra votação importante. Os conselheiros escolheram o novo vice-presidente do Conselho Deliberativo. O advogado Leonardo Pantaleão foi o grande vencedor na disputa, com 119 votos. Ele assume também a presidência da Comissão de Ética do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.