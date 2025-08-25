Flamengo destrói Vitória na maior goleada dos pontos corridos: 8 a 0

Em uma noite inspirada, o Flamengo atropelou o Vitória e aplicou a maior goleada do Brasileirão nos pontos corridos. Com início avassalador nos dois tempos, o Rubro-Negro goleou o time baiano por 8 a 0, nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada. Pedro (três vezes), Samuel Lino (duas vezes), Arrascaeta, Luiz Araújo e Bruno Henrique marcaram os gols do baile rubro-negro, resultado histórico no confronto e na competição.

Com a goleada, o Flamengo chegou aos 46 pontos e segue isolado na liderança do Brasileirão. Já o Vitória, no entanto, está em 17º lugar com 19 pontos e continua ameaçado pelo rebaixamento. Líder do campeonato, o Rubro-Negro volta a campo no próximo domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Grêmio, no Maracanã, pela 22ª rodada. O Leão, por sua vez, recebe o Atlético, no mesmo dia, às 18h30, no Barradão.

Flamengo resolve jogo com início avassalador

O Flamengo não precisou nem de cinco minutos para resolver o jogo. Aliás, precisou até de menos. Afinal, quando o relógio marcava três jogados, o Rubro-Negro já vencia por 2 a 0. Logo no primeiro minuto de jogo, Samuel Lino recebeu de Arrascaeta dentro da área, puxou para o pé direito e fez o primeiro gol com o Manto Sagrado. Depois, aos três, o goleiro Lucas Arcanjo saiu jogando errado e deu um presente para Arrascaeta. O camisa 10 encontrou Pedro, que invadiu a área e marcou o seu 100º gol no Maracanã.

Com um início avassalador, o Flamengo controlou as ações e mandou na partida. O Rubro-Negro chegou a ter mais de 70% de posse de bola, tamanha a superioridade. Samuel Lino quase fez o terceiro aos 31 minutos, mas Lucas Halter tirou em cima da linha. De tanto insistir, o Mais Querido chegou ao terceiro gol, aos 33. Em boa jogada trabalhada pela direita, Lino recebeu de Plata e ajeitou para Arrascaeta. Assim, o camisa 10 pegou firme, de canhota, e aumentou a vantagem.

A única notícia ruim no primeiro tempo foi a lesão de Alex Sandro. O lateral-esquerdo sentiu um problema muscular na esquerda e saiu aos 22 minutos. Já o Vitória, acuado, quase não passou do meio-campo. O time baiano, aliás, quase não viu a cor do uniforme de Rossi. O Leão só chegou na área do Flamengo aos 37 minutos, em uma escapada pela direita. Ronald Lopes avançou, passou por Léo Pereira e chutou, mas pegou fraco. Assim, o goleiro rubro-negro defendeu sem problemas e garantiu a baliza a zero no primeiro tempo.

Flamengo atropela Vitória e aplica maior goleada dos pontos corridos

Assim como no primeiro tempo, o Flamengo começou a todo vapor. Afinal, foram três gols em menos de dez minutos. Logo no primeiro minuto, Pedro recebeu de Samuel Lino e fez o quarto gol. Depois, aos quatro, Varela recebeu passe após tabela entre Jorginho e Saúl, e cruzou na medida para Lino marcar o quinto rubro-negro. Por fim, aos oito, Luiz Araújo, que entrou no intervalo no lugar de Plata, fez o sexto após receber pivô de Pedro.

A goleada parcial por 6 a 0 já era a maior da história do confronto. Mas o Flamengo estava insaciável e queria mais. Inspirado, Pedro fez uma pintura no Maracanã. Aos 13, o camisa 9 recebeu de Samuel Lino na entrada da área, aplicou belo elástico e tocou de cobertura na saída do goleiro Lucas Arcanjo. Dessa forma, o Rubro-Negro aplicou a nova maior goleada do Brasileirão em 2025, superando o 6 a 0 no Juventude e a vitória do Vasco sobre o Santos pelo mesmo placar.

Com uma vantagem para lá de confortável, o técnico Filipe Luís promoveu mudanças. De la Cruz, Carrascal e Bruno Henrique entraram em campo, mas mantiveram o nível. Carrascal, aliás, quase marcou o oitavo em chute de fora da área, mas a bola explodiu no travessão. No lance seguinte, o colombiano cruzou, Luiz Araújo desviou e a bola pegou no braço de Ramon. Após três minutos de paralisação no VAR, o árbitro marcou pênalti. Assim, Bruno Henrique converteu para confirmar a maior goleada da história do Brasileirão nos pontos corridos: 8 a 0.

FLAMENGO 8 x 0 VITÓRIA

Campeonato Brasileiro – 21ª rodada

Data: 25/08/2025

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Público: 60.642 presentes

Renda: R$3.099.164,00

Gols: Samuel Lino, 1’/1ºT (1-0); Pedro, 3’/1ºT (2-0); Arrascaeta, 33’/1ºT (3-0); Pedro, 1’/2ºT (4-0); Samuel Lino, 4’/2ºT (5-0); Luiz Araújo, 8’/2ºT (6-0); Pedro, 13’/2ºT (7-0); Bruno Henrique, 35’/2ºT (8-0)

FLAMENGO: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Viña, 22’/1ºT); Saúl (De la Cruz, 23’/2ºT), Jorginho e Arrascaeta (Carrascal, 16’/2ºT); Plata (Luiz Araújo, 0’/2ºT), Samuel Lino (Bruno Henrique, 16’/2ºT) e Pedro. Técnico: Filipe Luís

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Lucas Braga, Lucas Halter, Zé Marcos e Ramon; Ronald Lopes (Willian Oliveira, 15’/2ºT), Wendell (Ricardo Ryller, 21’/2ºT), Pepê e Cantalapiedra (Edu, 22’/2ºT); Erick (Osvaldo, 15’/2ºT) e Renato Kayzer. Técnico: Fábio Carille

Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)

Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Leonardo Henrique Pereira (MG);

VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)