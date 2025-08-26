Seleção Brasileira anuncia amistosos na ??sia após fim das Eliminatórias

A CBF oficializou, nesta terça-feira (26/8), a agenda de amistosos da Seleção Brasileira para depois das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. Em outubro, o time comandado por Carlo Ancelotti viaja para a Ásia, onde disputará dois jogos. Contra a Coreia do Sul, no dia 10, em Seul, e diante do Japão, no dia 14, em Tóquio.

A partida contra os sul-coreanos será realizada às 8h, enquanto o confronto diante dos japoneses está marcado para 7h30, no Estádio Nacional de Tóquio, e valerá pela tradicional Copa Kirin. O roteiro é semelhante ao da preparação antes da Copa do Mundo do Catar, em 2022.

O Brasil reencontra adversários conhecidos. Afinal, em junho de 2022, a Seleção venceu o Japão por 1 a 0 no mesmo Estádio Nacional, com gol de Neymar. Já o duelo mais recente contra a Coreia do Sul foi nas oitavas de final do Mundial do Catar, quando o time brasileiro goleou por 4 a 1, com gols de Vini Jr., Neymar, Richarlison e Lucas Paquetá.

“O Brasil já enfrentou Japão e Coreia em outros Mundiais. É um futebol diferente, com uma escola diferente, jogadores que correm o tempo todo e uma marcação que é quase uma perseguição por todo o campo. É muito importante para os nossos atletas enfrentar essas adversidades antes da Copa e já estarmos preparados para o que pode vir em 2026”, destacou Rodrigo Caetano, coordenador executivo.

Compromissos da Seleção Brasileira antes dos amistosos

Contudo, antes de embarcar para a Ásia, a Seleção ainda cumpre tabela nas Eliminatórias. Já classificado desde junho, o Brasil enfrenta o Chile, no dia 4 de setembro, às 21h30, no Maracanã. Depois visita a Bolívia, no dia 9, às 20h30, em El Alto. Aliás, a convocação para os jogos aconteceu nesta segunda-feira (25/8).

