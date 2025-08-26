Vasco oficializa contratação de Matheus França, ex-Flamengo

O Vasco anunciou na tarde desta terça-feira (26/8) a contratação do meia-atacante Matheus França, de 21 anos. Em seu site oficial, o Cruz-Maltino oficializou a chegada do jovem, revelado pelo Flamengo, por empréstimo junto ao Crystal Palace (ING).

Assim, ele ficará pelo menos até junho de 2026 na Colina Histórica. Seu empréstimo, aliás, não prevê obrigação, nem opção de compra. O Palace pagará parte do salário do atleta. Antes mesmo de seu anúncio, o jogador já aparecera na Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ainda que não seja provável sua estreia nesta quarta (27/8), contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil.

Matheus França desembarcou nesta madrugada no Aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. Dessa forma, realizou exames médicos e assinou contrato com o Gigante da Colina.

“Muito bom estar de volta no Rio de Janeiro, especialmente em um clube gigante como o Vasco. Estou bem fisicamente e pronto para me doar 100% ao time para ajudar da melhor maneira possível”, disse o atleta.

Carioca, o jogador iniciou a carreira pelo Flamengo, arquirrival do Vasco, se destacando nas categorias de base não só do clube, como também da Seleção Brasileira. Não à toa, em julho de 2023, saiu para o Crystal Palace por 20 milhões de euros (cerca de R$ 104 milhões na cotação da época). Por lá, porém, não conseguiu se firmar, perdendo espaço e atuando apenas 19 vezes.

