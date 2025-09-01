West Ham recusa proposta do Aston Villa por Lucas Paquetá

Paquetá se destacou com a camisa do West Ham diante de Nottingham Forest - (crédito: Foto: Dan Istitene/Getty Images)

O West Ham recusou a proposta do Aston Villa por Lucas Paquetá nesta reta final de janela de transferências. Assim, durante o final de semana, o brasileiro, que se apresentou à Seleção Brasileira para a Data-Fifa, chegou a beijar o escudo de seu clube após o gol contra o Nottingham Forest pela Premier League.

Em meio às limitações do Fair Play Financeiro, o clube de Birmingham precisou fracionar a proposta de 47 milhões de libras (R$ 347 milhões) em três: empréstimo, obrigação de compra após um ano e bônus.

No entanto, os Hammers não querem abrir mão do brasileiro para a sequência da temporada. Nesse sentido, o jogador embarcou para o Rio de Janeiro para voltar à Seleção nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

O camisa 10 do West Ham já se apresentou na Granja Comary, em Teresópolis. Cabe destacar que esta é a primeira convocação do meio-campista em 2025, após ser absolvido da acusação de envolvimento em apostas esportivas.

A tendência é que Paquetá volte a chamar a atenção de outros clubes europeus em janeiro. Neste início de temporada, são três gols em quatro jogos e seu valor gira em torno de 50 milhões de libras (R$ 369 milhões).

