Yago Dora é campeão mundial de surfe e mantém Brasil no topo

Yago Dora mantém o Brasil no topo do surfe mundial: é o primeiro dele e o oitavo do Brasil em 11 edições - (crédito: Ed Sloane/World Surf League)

Sete dos últimos 10 campeões da World Surf League (WSL) foram brasileiros. A lista inaugurada por Gabriel Medina em 2014 e prolongada por ele mesmo, Adriano de Souza, Italo Ferreira e Filipe Toledo foi atualizada nesta segunda-feira (1º/9), com a primeira conquista de Yago Dora.

Paranaense radicado em Florianópolis, Yago desbancou o americano Griffin Colapinto no último duelo do WSL Finals, em Fiji. Líder do ranking após o fim da temporada regular, o brasileiro de 29 anos tinha o privilégio de precisar vencer somente uma bateria para faturar o troféu. Caso perdesse, a disputaria se tornaria melhor de três. O talento das águas teve uma decisão tranquila, com quase nenhum susto. Fechou o confronto com nota 15,66 contra 12,33.

"Obrigado a todos que me acompanham e me ajudam de alguma forma. É fruto de muito trabalho. Estou feliz demais de levar esse título para o Brasil. Obrigado", discursou, ainda na água, à transmissão internacional da WSL.

Yago fechou a temporada como o surfista mais vitorioso desta temporada da WSL. Com a decisão em Fiji, o Circuito Mundial chegou a 12 etapas. Além da final, o brasileiro foi soberano em outras duas: Peniche (Portugal) e Trestles (Estados Unidos). O Brasil é o país com mais vitórias. Além de Yago, Italo Ferreira e Filipe Toledo ergueram troféus em Abu Dhabi e Gold Coast, respectivamente.



O WSL Finals foi a reunião dos cinco primeiros colocados do ranking masculino e feminino. Entre os homens, além de Yago Dora e Griffin Colapinto, candidataram-se ao título: Italo Ferreira, Jordy Smith (África do Sul) e Jack Robinson (Austrália).

Primeiro campeão olímpico do surfe, em Tóquio-2020, Italo Ferreira, quinto do ranking, tinha a dura missão de vencer três confrontos seguidos para chegar à decisão. O potiguar de 31 anos bateu Jack Ronbinson (4º) na primeira eliminatória, mas caiu diante de Colapinto (3º) na fase seguinte. Na terceira rodada, o americano derrotou Jordy Smith (2º).

Quem é Yago Dora?

Yago Dora sempre esteve ligado aos esportes. Antes do surfe, aventurou-se no futebol, mas optou pela prancha aos 11 anos. Fã de Ronaldo Fenômeno, ele veste número 9 em homenagem ex-atacante. Aos 15, conquistou o primeiro patrocínio e, em 2017, estreou na elite do surfe mundial como convidado na etapa de Saquarema (RJ). Roubou a cena ao eliminar Gabriel Medina, John John Florence e Mick Fanning, todos campeões da WSL.

Antes de alcançar o WSL Finals em 2025, bateu na trave nas duas temporadas anteriores. As frustrações provocaram mudanças, como dispensar os serviços do pai, Leandro Grilo, como treinador e contratar Leandro da Silva.

Diante da possibilidade de treinar um possível adversário do filho na decisão, Leandro Grilo se desligou da função de técnico do australiano Jack Robinson. Eles estão juntos de 2021. "Sabemos que minha torcida será para o Yago", destacou ao portal GE.

Um dos trunfos de Yago em 2025 foi a preparação fora d’água. Meditação, yoga e exercícios de visualização fazem parte do cronograma e o impulsionam na melhor temporada da carreira. Ele costuma reservar as manhãs, sobretudo as de competição, para aliviar a mente e encontrar a melhor versão para levitar nos mares.

"Tenho feito yoga há algum tempo, faço bastante respiração, meditação, visualização, a prática completa. Isso me ajuda a manter a cabeça no lugar a estar calmo e com o foco afiado para os dias de competição. É algo que faço toda manhã durante as janelas de campeonato, tento fazer pelo menos um 20 minutos antes de começar o dia. Tem me ajudado bastante", compartilhou, ao Correio, antes do WSL Finals.

Yago Dora ostenta o número 9 em homenagem ao ídolo, Ronaldo Fenômeno (foto: Ed Sloane/World Surf League)

Os últimos campeões mundiais



2025: Yago Dora (Brasil)

2024: John John Florence (Havaí) e Caitlin Simmers (EUA)

2023:Filipe Toledo (Brasil) e Caroline Marks (EUA)

2022:Filipe Toledo (Brasil) (1)e Stephanie Gilmore (Austrália)

2021: Gabriel Medina (Brasil) e Carissa Moore (Havaí)

2020: Campeonato cancelado por Covid-19

2019: Italo Ferreira (Brasil) e Carissa Moore (Havaí)

2018:Gabriel Medina (Brasil) e Stephanie Gilmore (Austrália)

2017: John John Florence (Havaí) e Tyler Wright (Austrália)

2016: John John Florence (Havaí) e Tyler Wright (Austrália)

2015: Adriano de Souza (Brasil) e Carissa Moore (Havaí)

2014: Gabriel Medina (Brasil) e Stephanie Gilmore (Austrália)