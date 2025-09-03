Representantes dos cinco títulos mundiais da Seleção serão homenageados no Maracanã

Conforme anúncio feito pela principal entidade do futebol nacional, o objetivo do gesto é reverenciar os ex-jogadores, além de reconhecer a importância de cada um deles para a construção da identidade da Seleção Brasileira - (crédito: Lucas Figueiredo / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) fará, nesta quinta-feira (4/9), uma homenagem para diferentes representantes dos cinco títulos mundiais conquistados pela Seleção Brasileira (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). O tributo ocorrerá no Maracanã, durante o intervalo do confronto entre Brasil x Chile, marcado para às 21h30. A partida é válida pela penúltima rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

Conforme anúncio feito pela principal entidade do futebol nacional, o objetivo do gesto é reverenciar os ex-jogadores, além de reconhecer a importância de cada um deles para a construção da identidade da Seleção "em um momento no qual a Copa do Mundo de 2026 e o início da luta pelo hexacampeonato mundial se aproximam".

Tanto o presidente da CBF, Samir Xaud, quanto o treinador da Canarinho, o italiano Carlo Ancelotti, falaram sobre o ato, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (3/9), véspera do encontro com os chilenos. Na sexta-feira (5/9), os campeões também serão celebrados com um almoço oficial organizado pela entidade.

"A CBF deve sempre reconhecer e agradecer aos grandes responsáveis pela construção da rica e vitoriosa história da Seleção Brasileira. No ano que vem, a busca pelo Hexa só será possível graças a eles, que conquistaram nossos cinco títulos mundiais e nos fizeram pentacampeões. Vamos organizar uma linda festa para homenageá-los e incentivar os jogadores na busca pelo hexacampeonato mundial em 2026”, afirmou Xaud.

"A história da Seleção Brasileira é maravilhosa, feita por essas lendas que eu tenho tido o prazer de conhecer. É muito importante para nós termos essas lendas próximas como exemplo para o futuro", ressaltou Ancelotti.

Ao todo, serão 19 ex-jogadores do Brasil presentes no gramado do Maracanã. Haverá pelo menos um representante de cada um dos cinco títulos mundiais da Seleção. A CBF afirma que outros campeões mundiais ainda devem confirmar presença.

Veja os nomes já confirmados:

1958 e 1962 - Pepe;

1970 - Jairzinho, Brito, Roberto Miranda, Dadá Maravilha e Paulo Cézar Caju;

1994 - Romário, Bebeto, Jorginho, Márcio Santos, Ronaldão, Mazinho, Mauro Silva, Taffarel e Branco;

2002 - Edilson, Kleberson, Lucio e Anderson Polga.

Brasil vai para o jogo tranquilo

A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Mundo. Com 25 pontos conquistados e atual dono da terceira posição na tabela de classificação, o Brasil lutará, agora, para fechar a participação nas Eliminatórias com o vice simbólico, já que o torneio não elenca o primeiro colocado como campeão.

O Equador, atual segundo colocado, também tem 25. Depois do Chile, a Canarinho enfrenta a Bolívia, na terça-feira (9/9), pela última rodada. A partida ocorre no estádio El Alto, na cidade que leva o mesmo nome. A bola rola às 20h30.