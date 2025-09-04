Marcos Leonardo pode rescindir contrato com o Al Hilal

Depois de ver frustrada a chance de reforçar o São Paulo por empréstimo de quatro meses, o atacante Marcos Leonardo pode adotar uma medida radical para definir seu futuro. Ao lado de seus representantes e advogados, o jogador estuda acionar a Fifa para rescindir unilateralmente o contrato com o Al Hilal, alegando justa causa. A informação foi divulgada inicialmente pela ESPN.

A defesa do ex-santista sustenta a tese de que, caso não seja inscrito na liga local, o atleta, sobretudo por ser jovem e estrangeiro, teria respaldo para encerrar o vínculo por estar “sendo privado de exercer sua principal função como profissional”. Esse entendimento está amparado em interpretações do regulamento da entidade máxima do futebol.

O caso é considerado delicado e vem sendo conduzido com cautela. Marcos Leonardo já retornou a Riade e segue treinando normalmente sob o comando do técnico Simone Inzaghi, enquanto aguarda os próximos desdobramentos.

Na terça-feira (2), o Tricolor manteve uma maratona de negociações para tentar viabilizar a chegada do centroavante. Durante dez horas, representantes do clube e do jogador trocaram informações constantes com a diretoria saudita. Apesar da disposição são-paulina, o Al Hilal exigia uma taxa de empréstimo de cerca de R$ 12 milhões. O São Paulo aceitou pagar apenas parte desse valor, o que inviabilizou o acordo.

Durante os dias em que esteve no Brasil, Marcos Leonardo aguardou para assinar com o São Paulo e recusou outras propostas recebidas, especialmente de equipes nacionais.

Cenários possíveis para o atacante

Caso avance com a rescisão por justa causa, Marcos Leonardo não só ficaria livre para fechar com qualquer clube como também poderia entrar na lista de inscritos no futebol brasileiro, mesmo com a janela de transferências encerrada. Afinal, o regulamento da Fifa permite exceções nesse tipo de situação. Além disso, teria direito a receber os valores restantes de seu contrato com o Al Hilal. São cerca de 20 milhões de euros (R$ 127 milhões) referentes a quatro temporadas.

Enquanto isso, o clube saudita avalia alternativas para não perder o atacante sem compensação. Uma possibilidade estaria sendo emprestar o atleta para outro clube da própria Arábia Saudita ou negociá-lo com mercados ainda abertos, como Qatar, Rússia ou Turquia.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.