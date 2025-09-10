Capital tem novo técnico: Fábio Bristol assume o time para o Candangão 2026

O Capital tem novo técnico. Fábio Brostel assume a prancheta do atual vice-campeão do Distrito Federal para a temporada de 2026. O mineiro de 46 anos levou o Porto Vitória ao título da Copa Espírito Santo no ano passado.

O elenco tinha jogadores da base do time candango no elenco como o goleiro Léo Rodrigues, o volante Maycon Lucas e o atacante Deizinho. A escolha do treinado é do do novo diretor de futebol do Capital, Marconi Ribeiro.

Antes do trabalho no Porto Vitória, Fábio Bristol passou pelas categorias de base do América-MG, Cruzeiro, Betim e Uberlândia no futebol mineiro. Em 2026, o Capital disputará o Candangão, a Copa do Brasil, a Copa Verde e a Série D do Campeonato Brasileiro.

O Capital trabalha para fechar o elenco até novembro, ou seja, pelo menos dois meses antes do início do Candangão. Em 2025, o time foi vice-campeão do DF pela segunda vez, foi eliminado da Copa Verde na segunda fase, deu adeus à Copa do Brasil na terceira etapa e não passou da fase de grupos na Série D.

