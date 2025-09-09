InícioPolítica
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

"O jogo não acabou, está apenas começando", diz Flávio Bolsonaro após sessão no STF

Após Alexandre de Moraes e Flávio Dino votarem pela condenação de Jair Bolsonaro e do núcleo da trama golpista, publicação do senador mobiliza apoiadores nas redes às vésperas da decisão final do Supremo

Brazil's senator Flavio Bolsonaro, son of Brazil's former president (2019-2022) Jair Bolsonaro, on trial for his alleged role in an attempted coup, delivers a speech in a demonstration during Independence Day, at Copacabana beach in Rio de Janeiro, Brazil on September 7, 2025. Bolsonaro will test his political strength with demonstrations in the country's main cities, days before the Supreme Court deliver its verdict. The far-right leader, also a former army captain, risks up to 43 years in prison if convicted of attempting to cling to power after losing 2022 elections to his leftist rival Luiz Inacio Lula da Silva. (Photo by Pablo PORCIUNCULA / AFP) - (crédito: AFP)

O senador Flávio Bolsonaro voltou a usar as redes sociais para comentar o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira (9/9), os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram pela condenação dos oito réus. 

Ao fim da sessão, Flávio comentou o julgamento. "O jogo não acabou, está apenas começando! Somos todos Bolsonaro", escreveu o parlamentar.

 

Apoiadores do ex-presidente usaram a publicação feita pelo senador para manifestarem apoio a família e repúdio aos votos dos ministros, enquanto outros internautas se posicionaram a favor da condenação do núcleo 1.

Alexandre de Moraes, ministro relator do caso e responsável pela abertura dos votos, defendeu que não existem dúvidas acerca da tentativa de um golpe de Estado, além de classificar o ex-presidente como "líder da organização criminosa" responsável pela trama golpista.

Dino acompanhou o relator do caso, mas fez ressalvas quanto a pena de três réus: general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); e o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa.

De acordo com o magistrado, a atuação dos três réus no esquema golpista teria sido menor, o que justifica uma pena abaixo do mínimo legal previsto. No entanto, o ministro avaliou que Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa, tomaram papéis com "grau de responsabilidade maior".

Mannu Leones

Repórter

Jornalista pelo Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa (IDP), aficionada por jornalismo político e jornalismo em quadrinhos, além de ilustradora. Com passagens por CNN Brasil, SBT News e SBT Brasil

Por Mannu Leones
postado em 09/09/2025 19:05 / atualizado em 09/09/2025 19:06
