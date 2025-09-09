"O jogo não acabou, está apenas começando", diz Flávio Bolsonaro após sessão no STF

O senador Flávio Bolsonaro voltou a usar as redes sociais para comentar o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que inclui o pai dele, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Nesta terça-feira (9/9), os ministros Alexandre de Moraes e Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), votaram pela condenação dos oito réus.
Ao fim da sessão, Flávio comentou o julgamento. "O jogo não acabou, está apenas começando! Somos todos Bolsonaro", escreveu o parlamentar.
O jogo não acabou, está apenas começando!— Flavio Bolsonaro (@FlavioBolsonaro) September 9, 2025
SOMOS TODOS BOLSONARO pic.twitter.com/RF9R5vfziv
Apoiadores do ex-presidente usaram a publicação feita pelo senador para manifestarem apoio a família e repúdio aos votos dos ministros, enquanto outros internautas se posicionaram a favor da condenação do núcleo 1.
Alexandre de Moraes, ministro relator do caso e responsável pela abertura dos votos, defendeu que não existem dúvidas acerca da tentativa de um golpe de Estado, além de classificar o ex-presidente como "líder da organização criminosa" responsável pela trama golpista.
Dino acompanhou o relator do caso, mas fez ressalvas quanto a pena de três réus: general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI); Alexandre Ramagem, ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin); e o general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, ex-ministro da Defesa.
De acordo com o magistrado, a atuação dos três réus no esquema golpista teria sido menor, o que justifica uma pena abaixo do mínimo legal previsto. No entanto, o ministro avaliou que Jair Bolsonaro e Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa, tomaram papéis com "grau de responsabilidade maior".
