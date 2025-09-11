Copa 2026: Brasil larga em sexto na corrida pela compra de ingressos

As inscrições para a compra de ingressos foram abertas na última quarta-feira: mais de 1,5 milhão de inscrições de torcedores de 210 países em 24 horas - (crédito: Divulgação/Fifa)

As mudanças nas regras para obter o visto, a possibilidade de o processo chegar a R$ 2.500, as três trocas de técnico da Seleção nas Eliminatórias e a pior campanha da história ao terminar em quinto lugar não intimidam os torcedores brasileiros. A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking das inscrições para o sorteio de pré-venda de ingressos para Copa do Mundo de 2026, de 11 de junho a 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.

Anfitriões à parte, a Argentina lidera o ranking, seguida pela Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. No total, houve cadastro de 1,5 milhão de pessoas de 210 países diferentes nas primeiras 24 horas desde a largada na última quarta-feira (10/9).

O sorteio da Pré-Venda é a primeira fase da comercialização de tíquetes. Essa etapa do processo continua aberta até o próximo dia 19 de setembro, às 11h. Os contemplados serão informados por e-mail até o próximo dia 29. Eles receberão uma data e um horário estipulado para comprar ingressos a partir de 1º de outubro.

De acordo com a Fifa, os torcedores poderão garantir ingressos para a fase de grupos a partir de US$ 60 no início das vendas. Bilhetes para jogos individuais para todas as 104 partidas estarão disponíveis quando as vendas começarem, com ingressos específicos por estádio e por seleção. As fases subsequentes de vendas começarão em outubro.

É possível adquirir pacotes de hospitalidade para jogos individuais ou múltiplos, incluindo ingressos, em Fifa.com/hospitality. A entidade recomenda compras apenas por meio da plataforma FIFA.com/tickets — a fonte oficial e preferencial de ingressos para a Cop. Pacotes de hospitalidade e ingressos obtidos em canais de venda não oficiais podem não ser válidos.

“O grande número de inscrições recebidas comprova o enorme entusiasmo gerado pela Copa do Mundo FIFA 26 em todo o mundo e o fato de que este evento está prestes a se tornar um marco na história do futebol", avalia o Diretor de Operações Heimo Schirgi.

O Sorteio de Pré-venda está sujeito aos Termos Oficiais do Sorteio de Pré-venda disponíveis em FIFA.com/tickets. Os participantes devem ter 18 anos ou mais para se inscrever, e não é necessário efetuar nenhuma compra para participar ou ganhar.

Países com mais inscritos

Estados Unidos (sede)

México (sede)

Canadá (sede)

Argentina

Colômbia

Brasil

Inglaterra

Espanha

Portugal

Alemanha

» Mais detalhes sobre o cronograma e os produtos estão disponíveis em FIFA.com/tickets.