Copa 2026: Brasil larga em sexto na corrida pela compra de ingressos

As inscrições para o sorteio de acesso às compras começou na última quarta-feira (10/9). Anfitriões, Estados Unidos, México e Canadá lideram procura. Argentina e Colômbia aparecem na frente do Brasil

As inscrições para a compra de ingressos foram abertas na última quarta-feira: mais de 1,5 milhão de inscrições de torcedores de 210 países em 24 horas - (crédito: Divulgação/Fifa)
As mudanças nas regras para obter o visto, a possibilidade de o processo chegar a R$ 2.500, as três trocas de técnico da Seleção nas Eliminatórias e a pior campanha da história ao terminar em quinto lugar não intimidam os torcedores brasileiros. A Fifa divulgou nesta quinta-feira o ranking das inscrições para o sorteio de pré-venda de ingressos para Copa do Mundo de 2026, de 11 de junho a 19 de julho, no Canadá, Estados Unidos e México.

Anfitriões à parte, a Argentina lidera o ranking, seguida pela Colômbia, Brasil, Inglaterra, Espanha, Portugal e Alemanha. No total, houve cadastro de 1,5 milhão de pessoas de 210 países diferentes nas primeiras 24 horas desde a largada na última quarta-feira (10/9).

O sorteio da Pré-Venda é a primeira fase da comercialização de tíquetes. Essa etapa do processo continua aberta até o próximo dia 19 de setembro, às 11h. Os contemplados serão informados por e-mail até o próximo dia 29. Eles receberão uma data e um horário estipulado para comprar ingressos a partir de 1º de outubro.

De acordo com a Fifa, os torcedores poderão garantir ingressos para a fase de grupos a partir de US$ 60 no início das vendas. Bilhetes para jogos individuais para todas as 104 partidas estarão disponíveis quando as vendas começarem, com ingressos específicos por estádio e por seleção. As fases subsequentes de vendas começarão em outubro.

É possível adquirir pacotes de hospitalidade para jogos individuais ou múltiplos, incluindo ingressos, em Fifa.com/hospitality. A entidade recomenda compras apenas por meio da plataforma FIFA.com/tickets — a fonte oficial e preferencial de ingressos para a Cop. Pacotes de hospitalidade e ingressos obtidos em canais de venda não oficiais podem não ser válidos.

“O grande número de inscrições recebidas comprova o enorme entusiasmo gerado pela Copa do Mundo FIFA 26 em todo o mundo e o fato de que este evento está prestes a se tornar um marco na história do futebol", avalia o Diretor de Operações Heimo Schirgi.

O Sorteio de Pré-venda está sujeito aos Termos Oficiais do Sorteio de Pré-venda disponíveis em FIFA.com/tickets. Os participantes devem ter 18 anos ou mais para se inscrever, e não é necessário efetuar nenhuma compra para participar ou ganhar.

  • Países com mais inscritos
    Estados Unidos (sede)
    México (sede)
    Canadá (sede)
    Argentina
    Colômbia
    Brasil
    Inglaterra
    Espanha
    Portugal
    Alemanha

» Mais detalhes sobre o cronograma e os produtos estão disponíveis em FIFA.com/tickets.

MP
MP

Marcos Paulo Lima

Subeditor

Formado na Universidade Católica de Brasília, cobriu a Copa do Mundo (10, 14, 18 e 22); Copa América (11, 19 e 21); Copa das Confederações (2013), Champions (15), Euro-2016 e a Olimpíada do Rio-2016.

Por Marcos Paulo Lima
postado em 11/09/2025 17:28 / atualizado em 11/09/2025 17:31
