Jogos da Juventude: Gabi Barros brinda DF com a primeira medalha de ouro

Gabi Barros subiu ao degrau mais alto do pódio no Centro Olímpico da Universidade de Brasília e brindou o DF com a medalha de ouro nos Jogos da Juventude - (crédito: Foto: Wagner Araújo / COB)

Efeito Caio Bonfim! A primeira medalha de ouro do DF nos Jogos da Juventude, realizados em Brasília de 10 a 25 setembro reunindo talentos olímpicos do Distrito Federal e dos 26 estados veio da marcha atlética.

Aos 15 anos, a moradora do Gama Gabriela Beatriz Barros de Souza é considerada um fenômeno. A atleta dos Corredores do Gama (CORGAMA), nascida em 2010, pertence à categoria Sub-16, mas desbancou concorrentes na prova Sub-18 nesta quinta-feira, na recém-reformada pista do Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB).

"É muita emoção. Resultado de todo um trabalho direitinho feito no ano todo", comemorou Gabi Barros, como é conhecida do atletismo, em entrevista ao Correio Braziliense. A história dela é parecida com a de Caio Bonfim, medalhista de prata em Paris-2024. "Lá quem treina o Caio é a mãe (Gianetti Sena). Na nossa família é o pai", diverte-se o também marchador Wellington Souza.

Aluna do primeiro ano do ensino médio no Colégio Objetivo de Samambaia, Gabi Barros concluiu os 3.000m da prova em 15min15s56 e estabeleceu o recorde da corrida na história dos Jogos da Juventude.

Até o discurso do pai é ensaiado com a filha. Ao ouvir "boa tarde" na entrevista, Wellington Souza respondeu: "Ficou melhor depois da vitória da Gabi. Emoção muito grande. Sou marchador ainda, participo de competições. É um sonho realizado vê-la conquistando o que eu não ganhei", comemora o técnico da filha.

Um dos orgulhos dele é o talento precoce da aluna. "Ela nasceu em 2010. A categoria certa dela é Sub-16, mas nos Jogos da Juventude ela é ouro no Sub-18", destaca o pai.

Focada nos estudos, Gabi tem um convicção. "Eu quero fazer um curso universitário que tenha a ver com esporte: educação física, fisioterapia", planeja. Um outro projeto é ainda mais ousado. "Quero disputar os Jogos Olímpicos de Brisbane-2032". Até lá, ela terá 22 anos.

Enquanto isso, o planejamento é outro. Depois da conquista nos Jogos da Juventude, Gabi retomará os treinos para a disputa do Campeonato Brasileiro Sub-16, em João Pessoa. "Nós vamos para quebrar o recorde. Ela correu bem aqui. Só não foi melhor devido ao calor (31ºC) e por causa da umidade relativa do ar muito baixa (22%) hoje (ontem)", pondera.