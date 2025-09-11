Jogos da Juventude: DF é prata na natação com Pedro Henrique Moreira

Anfitrião da 17ª edição dos Jogos da Juventude, o Distrito Federal chegou a duas medalhas nesta quinta-feira (11/9). Após o ouro Gabriela Beatriz Barros de Souza nos 3.000m da marcha atlética, Pedro Henrique Neves Moreira fez valer o “fator casa” com a prata nos 200m medley.

Fã do maior medalhista olímpico da história, o americano Michael Phelps, dono de 28 prêmios, Pedro Henrique, de 16 anos, concluiu a prova no Complexo Aquático Cláudio Coutinho em 2min12s07 e ficou atrás somente do paulista Caio Leonny Baptista (2min11s03). Murillo Grandi, também de São Paulo, completou o pódio (2min12s13)

"Foi uma boa prova, consegui focar bastante na minha estratégia. Gostei muito, no geral. Não consegui melhorar o tempo, mas foi um bom resultado. Foi positivo", analisou Pedro Henrique, ao Correio.

O esforço de Pedro Henrique totaliza 12 sessões de treinamento por semana e, em algumas oportunidades, em dois períodos. "Desde que me entendo por gente, sempre fui nadador, sempre tive essa inspiração e vontade", compartilha. O perfil do jovem Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos chama a atenção para 225 medalhas, 131 de ouro, 57 de prata e 37 de bronze.

Nesta edição dos Jogos da Juventude, Pedro Henrique ainda competirá, entre sexta-feira (12/9) e sábado (13), as provas dos 400m medley, 200m borboleta e revezamento 4x100m livres misto. Para Átila Bantin, treinador que o acompanha na Seleção, o brasiliense briga por pódio em quase todas as disputas.

"Minha expectativa é muito boa. São provas muito fortes, com uma galera muito boa, mas tenho chances de ganhar, pegar pódio e ir bem. Darei o meu melhor", garante o jovem nadador.

Pedro Henrique é uma realidade da natação brasileira. Vinculado ao Flamengo desde 2024, coleciona 15 títulos brasileiros, ouro no Gynmasiade sub-15, título e recorde sul-americano.

Os Jogos da Juventude são organizados pelo Comitê Olímpico do Brasil desde 2000. O evento se consolidou como o principal para atletas do país até 17 anos. As disputas no Distrito Federal foram inauguradas na quarta-feira (10/9) e seguem até o dia 25 para mais de 4.800 competidores das 27 unidades da Federação, com transmissão do Canal Olímpico do Brasil, no YouTube.