Hugo Calderano vence e avança para a semifinal do WTT Champions Macau

O mesa-tenista Hugo Calderano segue firme em busca do quinto título nos últimos sete torneios disputados. Neste sábado, o atleta enfrentou e venceu o alemão Patrick Franziska por 4 a 2 sets.
"Faltam só mais dois jogos para o título e também para a milésima partida do nosso mito", disse a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa.
Na sexta-feira (12/9), o atleta venceu o alemão Dang Qiu por 3 sets a 1 e avançou para as quartas de final do WTT Champions de Macau, na China.
Na trajetória até as quartas, Calderano venceu na estreia o sul-coreano An Jaehyun por 3 sets a 0. A representante feminina Bruna Takahashi também venceu na estreia: 3 sets a 1 contra a francesa Jia Nan Yuan. No entanto, Bruna foi superada pela atleta da casa Zhu Yuling na manhã de quinta-feira (11/9), por 3 sets a 0.
O WTT Champions de Macau faz parte da segunda série mais importante do circuito internacional de tênis de mesa, abaixo apenas dos Smashes, e conta com 29 dos 32 melhores atletas do ranking mundial. As partidas são realizadas em melhor de cinco sets até as quartas de final. A partir das semifinais, os jogos serão em melhor de sete sets.
