Prata da casa! Brasiliense Duda Borges brilha nos Jogos da Juventude

O legado da medalha de ouro de Ana Marcela Cunha nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 alancou o cerrado. Mesmo sem mar, a capital do país tem uma candidata à sucessão da baiana campeã olímpica. Maria Eduarda Borges levou o Distrito Federal à conquista da medalha de prata nas águas abertas nesta terça-feira, no Lago Paranoá, na segunda semana dos Jogos da Juventude. A largada e a chegada foram no Iate Clube. Brasília recebe o evento organizado pelo Comitê Olímpico do Brasil (COB) até o próximo domingo (21).

A jovem Maria Eduarda, de 15 anos, é de uma família de esportistas. Aventurou-se por muitas modalidades antes de se encontrar na natação. O exemplo dos pais Fernanda Nóbrega e Bruno Nóbrega, adeptos do triatlo, incentivou a garota a nadar por diversão. Em 2024, ela recebeu o convite do treinador Waldemyr Wood para treinar com a equipe. Consequentemente, entrou para o time de alto rendimento.

A opção por águas abertas partiu de um estímulo doméstico. O irmão, Alexandre César Nóbrega, disputava o circuito brasileiro da modalidade. Interessada, resolveu acompanhá-lo no torneio. Resultado: conquistou o primeiro lugar. Desde então, decidiu investir em águas abertas e não parou mais. No último ano, Maria Eduarda realizou o circuito brasileiro inteiro. Diante do êxito, foi convocada para o training camp da Seleção Brasileira.

Duda estreou nos Jogos da Juventude medalha de prata no pescoço logo na primeira prova. Caçula entre os competidores, a brasiliense se sentiu grata, principalmente por ter disputado uma prova muito dura. "Na primeira volta, como largamos todos juntos, fica bem apertado e acabamos nos batendo até conseguirmos nos separar", conta.

Antes de pular na água, Duda enfrentou desafios. "Na preparação, acho que a parte mais difícil é se concentrar. Saber o que comer, em qual horário pode comer. Senti muito frio também antes de cair. Então, fiquei com medo de me atrapalhar, mas no fim foi tranquilo”, contou.

Brasiliense Maria Eduarda Borges (E) levou Brasília ao pódio nesta terça (16/9) (foto: Gabriel Heusi/COB)

Pela primeira vez em um torneio que proporciona vivenciar a experiência de um mundo olímpico, subir ao pódio coroou uma realização pessoal da jovem. “Eu estou muito feliz, não achei que fosse conseguir o pódio. Então, para mim, foi muito surpreendente”, comemorou. “Muita coisa passava pela minha cabeça, mas o principal foi que eu tinha conseguido algo que eu queria muito”, complementou.

Os Jogos da Juventude não terminaram para a brasiliense. Duda disputará a prova de revezamento com o parceiro Miguel Kishi. "As expectativas estão muito boas. Eu e o Miguel estamos bem conversados. Ele vai abrir e eu vou fechar. Será uma prova forte", projetou.

