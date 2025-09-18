InícioEsportes
VAR anula expulsão e zagueiro precisa recuperar camisa na torcida

Nader Ghandri, do Akhmat Grozny, marcou o gol da equipe na derrota para o Zenit na Copa da Rússia

Nader Ghandri foi expulso de jogo contra o Zenit, mas decisão foi revertida após VAR intervir - (crédito: Reprodução/Instagram)
O zagueiro tunisiano Nader Ghandri, do Akhmat Grozny, foi protagonista de um episódio incomum durante a partida contra o Zenit, pela Copa da Rússia, em São Petersburgo. O jogo, disputado nesta terça-feira (17/9), terminou com vitória dos donos da casa por 2 a 1, mas teve como destaque a situação envolvendo a expulsão e o retorno do defensor ao campo.

Nos acréscimos, Ghandri recebeu cartão vermelho e deixou o gramado visivelmente contrariado. Ao sair, jogou sua camisa para um torcedor na arquibancada. Minutos depois, o árbitro foi chamado pelo VAR para revisar o lance e decidiu anular a expulsão.

O clube precisou ir aos vestiários em busca de Ghandri e recuperar o uniforme, que foi devolvido de forma sorridente pelo fã. O zagueiro retornou ao jogo, agradeceu o gesto com aceno para as arquibancadas e encerrou a partida em campo.

Após o apito final, reencontrou o mesmo torcedor na saída do estádio e, desta vez, entregou a camisa em definitivo. 

O tunisiano, de 29 anos, foi o autor do único gol do Akhmat Grozny na derrota em São Petersburgo. O resultado classificou o Zenit para a próxima fase da competição.

 

