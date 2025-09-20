Segunda divisão do DF tem Iarley, Rodiney, Toni Kroos, Liedson, Berrío...

Iarley Gianno Bonfim ganhou esse nome porque o pai, chamado por ele de "scout", era admirador do estilo de jogo do campeão mundial pelo Internacional e autor de um gol do Paysandu contra o Boca Juniors, em La Bombonera, pela Libertadores - (crédito: Pamela Silva )

Em tempos de nomes compostos no futebol que mais lembram grifes do mundo corporativo, a segunda divisão do Campeonato do Distrito Federal mantém a tradição raiz de jogadores registrados com nomes ou apelidos de xarás nacionais e até internacionais famosos no futebol. Uma pesquisa do Correio Braziliense nas súmulas da Série B do Candangão achou figuras como Romário, Toni Kroos, Iarley, Alemão, Rodney, Berrio, Orejuela. Todos são atrações à parte neste fim de semana na quarta rodada da competição (veja confrontos no fim desta matéria).

Eleito melhor jogador do mundo em 1994, no ano do tetracampeonato do Brasil na Copa do Mundo, Romário continua inspirando papais e mamães na ida ao cartório: é possível encontrar um jogador que tomou posse do apelido em vários elencos. Aruc, Riacho City e Luziânia, por exemplo. Romário ou Romarinho são nomes ou apelidos comuns entre os jogadores inscritos na segunda divisão do DF.

No Brasília, o zagueiro mineiro Douglas Guedes tem como nome de guerra Alemão. Homônimo do volante da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 1986, companheiro de Maradona e Careca no Napoli do fim dos anos 1980 e início de 1990. Outra coincidência na equipe colorada é o atacante Rodney, xará do ex-lateral-direito rubro-negro, autor do gol do título do Flamengo nos pênaltis contra o Corinthians na decisão da Copa do Brasil de 2022.

O Planaltina é a maior vitrine de xarás de craque na segunda divisão. O plantel de 24 jogadores tem, por exemplo, o jovem Iarley, de 21 anos. A grafia é igualzinho à do ex-meia atacante do Paysandu, Inter, Ceará, Boca Juniors e outros grandes clubes do país. Há também, acredite, Berrio, referência ao colombiano Orlando Berrio, com passagem pelo Flamengo, Serna, Orejuela e até Amorocho. Há diferença na escrita. O famoso é Amoroso, brasiliense artilheiro do Campeonato Brasileiro, Italiano, Alemão, com passagem por Guarani, Flamengo, São Paulo, Udinese, Milan, Borussia Dortmund, Seleção Brasileira entre outros clubes.

Iarley

Filho de um torcedor flamenguista admirador do ex-jogador Iarley, o lateral-direito Iarley do Planaltina foi registrado pelo pai, Raimundo Alves, em homenagem ao meia-atacante. Originalmente, os planos da mãe do garoto eram de batizá-lo com o nome de Luís Felipe. "Meus irmãos têm os nomes escolhidos normalmente", pondera. Filho primogênito de três irmãos, o jovem de 21 anos nasceu em 2004. Um ano antes, Raimundo se encantou pelo Iarley original ao acompanhar a trajetória do Paysandu. O feito aumentou a admiração. Iarley balançou a rede na na vitória do Paysandu contra o Boca Juniors, pelas oitavas de final da Copa Libertadores de 2003.

"Meu pai é tipo aqueles scouts de futebol. Todo pós jogo, eu posso ter a certeza que, quando entrar na conversa, vai ter vários áudios dele falando sobre os erros e os acertos. Até porque eu atuo na mesma posição que ele. Ele só não conseguiu atuar profissionalmente, mas era um bom lateral quando era mais novo. Jogava muito na várzea" Iarley, lateral-direito do Planaltina, homônimo de Iarley, campeão mundial pelo Internacional

Controvérsia

Considerado um dos maiores mais do futebol mundial, o alemão aposentado Toni Kroos não ficou da lista de apelidos na Série B do Candangão. O jovem Lucas Gabriel Ramos recebeu no Grêmio Valparaíso o apelido do alemão campeão da Copa do Mundo de 2014 com passagem por Bayerm de Munique e Real Madrid.

Entretanto, a alcunha é uma polêmica no clube do Entorno. Embora o apelido Toni Kroos apareça na súmula oficial da Série B do Candangão no site da Federação de Futebol do Distrito Federal, houve pedido do Greval para a retirada da alcunha do documento. Motivo: o garoto Lucas Gabriel Ramos não curte.

Liedson

Mais um homônimo de atacante famoso consta nos documentos da segunda divisão doméstica. Com passagem por Flamengo, Corinthians, Sporting e outros times, Liedson virou inspiração. O brasileiro naturalizado português empresta o nome a um jogador do Candango. Outra apelido famoso é Toró, usado por Whebert Teixeira, meia da líder Aruc.

Programe-se

Série B do Candangão

4ª rodada

Sábado (20/9)

15h30 - Cruzeiro x Candango

Estádio: Serejão (Taguatinga)

15h30 - Greval x Planaltina

Estádio: JK (Paranoá)

Domingo (21/9)

10h - Riacho City x Brasília

Estádio: Abadião (Ceilândia)

10h - Aruc x Luziânia

Estádio: Serejão (Taguatinga)

*Estagiária sob a supervisão de Marcos Paulo Lima