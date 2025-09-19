Alison dos Santos é prata em Tóquio e diz: "Sou a continuação de um sonho"

Alison dos Santos chegou a ser considerado campeão do mundo depois de uma suposta desqualificação de Rai Benjamin, mas os EUA recorreram e Piu ficou mesmo com a prata - (crédito: Philip FONG / AFP)

As esperanças do Brasil no Campeonato Mundial de Atletismo não decepcionaram. Depois da medalha de prata do brasiliense Caio Bonfim na prova de 35km da marcha atlética na semana passada, Alison dos Santos adicionou o pódio nos 400m com barreiras na manhã desta sexta-feira, noite em Tóquio, no Japão. Ele concluiu a prova em 46s84, atrás apenas do estadunidense Rai Benjamin, com 46s52. O catari Abderrahman Samba levou bronze com 47s06.

Alison se consolida ao lado de Caio Bonfim como referências do Brasil no atletismo. O paulista de São Joaquim da Barra coleciona duas medalhas de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020 e de Paris-2024 e ouro no Campeonato Mundial de 2022, em Eugene, nos Estados Unidos.

"Eu queria o ouro, mas estou muito feliz com a prata. Orgulhoso pela trajetória. Eu me entreguei nessa prova. Todo o meu estafe fez parte disso. Eles vieram comigo para trabalhar", disse Alison dos Santos depois da prova, em entrevista ao SporTV.

Leia também: Brasiliense Caio Bonfim busca pódio na marcha atlética nos 20km

"Eu busco a perfeição, mas isso é difícil. Eu estava na raia 9, mas era eu comigo mesmo", comentou. Ao cruzar a linha de chegada, houve uma indefinição sobre a colocação de Piu. A informação foi de que Rai Benjamin havia sido desqualificado e o brasileiro era ouro, mas a informação não se confirmou. "Estou feliz com a minha prata e que ele receba merecidamente o ouro", disse o atleta.

O atleta de 25 anos considera o ciclo no caminho para os Jogos de Los Angeles-2028 correto. "Isso aqui é sério, é trabalho, a minha vida. Amo fazer e me deixa feliz. Quero cada vez mais ser melhor dentro e fora da pista. Fazer as pessoas ao meu redor crescerem", celebrou, emocionado, citando a música de BK' e JXNV$ como motivação antes da prova. "Sou a continuação de um sonho", cantarolou.

O Brasil tem mais uma chance de pódio a partir de 21h50. Caio Bonfim voltará às ruas na prova de 20km da marcha atlética, a especialidade dele, na qual conquistou a medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ele terá a oportunidade de ganhar a quarta medalha em participações no Mundial e se isolar como recordista de pódios do país na história da competição.