Minas derrota o Brasília na abertura de torneio amistoso no DF

O Gerdau Minas venceu o Brasília Vôlei por 3 sets a 2 (parciais de 25/19, 21/25, 25/19, 19/25 e 15/12) na estreia da Copa Brasília, que teve início nesta sexta-feira (19/9). O torneio acontece durante todo o fim de semana no Ginásio da Federação de Vôlei do Distrito Federal (708/908), na Asa Sul. Nesta edição, a Copa Brasília deixa de fazer parte de uma das etapas do Campeonato Mineiro. As equipes jogam entre si, em um único turno, com pontos corridos, e vence quem conquistar mais vitórias.

O Minas entrou em quadra com força total. A levantadora polonesa Julia Nowicka fez sua estreia ao lado da oposta russa Maria Khaletskaya e da ponteira canadense Hilary Johnson. A meio-de-rede Thaísa e Pri Daroit também participaram da partida. O técnico italiano Lorenzo Pintus estreou no comando, em sua primeira atuação no Brasil. Pelo Brasília, estrearam Manu, Karen, Duda e Gabi Carneiro, além de jogadoras remanescentes, como a meio-de-rede Lívia e a líbero Vitória. Spencer Lee continua no comando do time candango.

O Gerdau começou mais concentrado e venceu o 1º set por 25/19. No 2º set, o jogo foi muito equilibrado, com as duas equipes alternando o placar, ponto a ponto. O Brasília foi paciente e fechou em 25/21, com bloqueio de Manu sobre Pri Daroit. No 3º set, o Brasília errou mais, permitindo que o Minas fechasse em 25/19.

No 4º set, o Brasília começou atrás, mas reagiu. Com bloqueios seguidos da meio-de-rede Marina, virou para 12/9 e se manteve na frente, fechando em 25/19, repetindo o placar do início da partida. O time mineiro, apesar dos grandes nomes e da experiência, mostrou-se apático.

No 5º e último set, o Minas voltou melhor, mais concentrado, e abriu 5/2. Manteve-se dois pontos à frente, chegando a 8/6, mas o Brasília, com apoio da torcida, empatou por 9/9. A disputa seguiu ponto a ponto até o final, mas o Minas fechou em 15/12.

Neste sábado (20/9), a competição coloca frente a frente Gerdau Minas e Dentil Praia Clube (MG), às 18h, em um clássico mineiro de peso. Todos os ingressos para o sábado já estão esgotados. Já no domingo (21/9), às 11h30, o Brasília Vôlei volta à quadra diante do Dentil Praia, fechando uma maratona de jogos que abre a temporada e dá o tom das rivalidades na Superliga.