Alisson lamenta derrota do São Paulo na Série A e projeta virada na Libertadores

O São Paulo entrou com o time reserva contra o Santos. Crespo fez assim pois o time, na quinta-feira, enfrenta a LDU pela volta das quartas de final da Libertadores. Como perdeu em Quito na ida, precisa de pelo menos dois gols para levar a decisão aos pênaltis e tentar avançar à semifinal para enfrentar River Plate ou Palmeiras. Após a partida, o volante Alisson comentou sobre a estratégia de Crespo em colocar o time B e a derrota que afasta o time do G6, a atual zona de Libertadores.

“É normal quando você joga com um time diferente, os 11 que não jogaram na Colômbia. Mas temos que valorizar o que o time fez. É difícil jogar na Vila. No segundo tempo foram melhores, e é preciso valorizar a comissão e a saúde dos atletas em campo. Queríamos pontuar e não conseguimos, mas temos que pensar na quinta-feira e, com o Morumbi lotado, buscar a classificação na Libertadores.

Alisson sonha com a Libertadores

Esta derrota manteve o São Paulo com 35 pontos, em sétimo lugar, quatro à frente do Fluminense, que tem 31, mas dois jogos a menos. Assim, o São Paulo fecha a rodada fora do G6, a atual zona de Libertadores.

Viemos para pontuar e vencer, para que pudéssemos pular para o sexto lugar. Meu sonho é ser campeão da Libertadores com a camisa do São Paulo. Todos estamos chateados pelas duas derrotas, mas não tem tempo para ficar remoendo. Temos uma final na quinta, vamos virar a chave. Amanhã nos reapresentamos e vamos buscar esse resultado.”

Na próxima rodada, o São Paulo receberá o Ceará, mas antes, na quinta, foco total na Libertadores.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.