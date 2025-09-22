Presidente do Inter explica demissão de Roger: ???Pensando em fazer o melhor???

O Inter passará por um processo de mudanças na reta final do Brasileirão e do Campeonato Brasileiro. Isso porque a derrota, de virada, para o Grêmio por 3 a 2 significou o fim da passagem do técnico Roger Machado no Colorado. O clube comunicou o desligamento pouco tempo após o resultado negativo.

Assim, o presidente Alessandro Barcellos justificou os motivos que fizeram a diretoria a optar pela demissão do comandante.

“Tomamos a decisão conjunta no desligamento da comissão técnica, Roger Machado e seus auxiliares. Todas as vezes que tomamos uma decisão aqui, foi pensando em fazer o melhor pro Inter e trazer o melhor pro torcedor, pra que a gente fique feliz. Não é fácil, confesso pra vocês, não é fácil. Mas, quando se aceita um desafio desses, tem que saber que o Internacional precisa responder a esses momentos difíceis”, esclareceu o mandatário.

Em seguida, o dirigente ressaltou que a etapa seguinte será iniciar a procura pelo substituto de Roger Machado no comando do Internacional.

“E agora, imediatamente, começaremos a trabalhar no sentido de buscar um novo comando técnico, para que a gente possa o mais rápido possível fazer esse movimento”, pontuou o presidente.

Inter segue ambicioso no Brasileiro

Por fim, Alessandro expôs que apesar da fase de turbulência no Campeonato Brasileiro, a diretoria conserva objetivos ousados.

“Restam ainda 15 rodadas do Campeonato Brasileiro, 45 pontos a serem disputados, e precisamos somar pontos. Olhando pra cima, para uma Libertadores, que realmente fica mais distante, nós acreditamos que é possível”, concluiu o mandatário.

Posteriormente, o Inter terá uma semana livre de preparação até o compromisso seguinte, que será outro clássico, no próximo sábado (27). Na ocasião, o Colorado enfrentará o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela 25ª rodada do Brasileiro.

