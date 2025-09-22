Ouro inédito de Caio Bonfim equivale a dois dias e meio de salário de Neymar - (crédito: Hannah Peters/Getty Images Raul Baretta/ Santos)

Campeão Mundial de Atletismo de Tóquio na marcha atlética nos 20 km, Caio Bonfim recebeu uma premiação de quase R$ 400 mil pela conquista. Esse valor, portanto, refere-se a dois dias e meio do salário de Neymar no Brasil.

Como ficou em primeiro lugar, o atleta, além de conquistar uma medalha de ouro inédita para o país, também garantiu um prêmio de 70 mil dólares, algo em torno de R$ 372 mil.

Em contrapartida, Neymar, jogador mais importante que atua no futebol brasileiro e um dos maiores do país nos últimos anos, recebe cerca de $ 4,5 milhões de salário no Santos no seu contrato atual. Logo, esse valor equivale a R$ 150 mil por dia. Assim, para Neymar receber o prêmio que Caio Bonfim conquistou pela medalha de ouro, o camisa 10 do Santos precisa apenas de cerca de dois dias e meio.



Patrimônio de Neymar

O patrimônio do jogador é bilionário e diversificado. Afinal, além de salários altos, o jogador também tem investimentos e patrocinadores. Assim, de acordo com o site Sportico, especializado em negócios no mundo dos esportes, Neymar tem um patrimônio aproximado de 1 bilhão de dólares (cerca de R$ 6,1 bilhões). Ele é o único brasileiro entre os 20 atletas mais ricos da história.

Entre seus bens, o jogador possui uma mansão em Mangaratiba, no litoral do Rio de Janeiro, avaliada em R$ 28 milhões. Neymar também é proprietário de uma cobertura de quatro andares em Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Além disso, o jogador possui uma mansão avaliada em R$ 20 milhões em Alphaville, São Paulo.

