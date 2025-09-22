Neste segunda-feira rola a Bola de Ouro. Veja os finalistas, os favoritos e onde assistir

Cerimônia da BOla de Ouro será nesta 2ª feira às 16h, em Paris - (crédito: Foto: Divulgação Ballon D'Or)

Nesta segunda-feira, 22/9, às 16h (de Brasília), será conhecido o vencedor da Bola de Ouro 2025, a tradicional premiação da revista France Football. A cerimônia ocorrerá em Paris, no Théâtre du Châtelet. Serão conhecidos, além do vrque do ano, a melhor jogadora, o time do ano, o melhor jogador jovem e o melhor técnico na premiação principal, são 30 os finalistas, mas dois deles são grandes favoritos: Ousmane Dembélé, do PSG, e a sensação do Barcelona, Lamine Yamal.

Onde assistir

Os canais TNT e a HBOMax transmitem ao vivo a partir das 16h (de Brasilia)

Entre os brasileiros, dois estão na lista: Vinicius Jr., protagonista da polêmica no ano passado, quando todos esperavam sua vitória e a Bola de Ouro foi para o espanhol Rodri (City), e Raphinha, do Barcelona. Mas as chances são mínimas. Talvez Raphinha consiga ficar na seleção ideal.

Entre os clubes, tudo indica que o PSG, atual campeão francês e da Champions, será o vencedo: toito jogadores no Top 30. Seriam nove, se Donnarumma não tivesse ido para o Manchester City. Mas menção honrosa ao Botafogo, que, graças à sua campanha fantástica em 2024 (campeão brasileiro e da Libertadores), emplacou um lugar entre os cinco finalistas.

Já Estevão tem boas chances de ganhar o prêmio como melhor sub-21 (Prêmio Kopa). Veja abaixo todos os finalistas.

Os 30 finalistas da Bola de Ouro

Achraf Hakimi (PSG)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Cole Palmer (Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Denzel Dumfries (Inter de Milão)

Désiré Douré (PSG)

Erling Haaland (Manchester City)

Fabián Ruíz (PSG)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Jude Bellingham (Real Madrid)

João Neves (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli/PSG)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Lamine Yamal (Barcelona)

Lautaro Martínez (Inter de Milão)

Michael Olise (Bayern de Munique)

Mohamed Salah (Liverpool)

Nuno Mendes (PSG)

Ousmane Dembélé (PSG)

Pedri (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Scott McTominay (Napoli)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Vinicius Jr. (Real Madrid)

Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)

Vitinha (PSG)

As 30 finalistas entre as mulheres

Na lista das finalistas entre as mulheres, há duas brasileiras: a veterana Marta, do Orlando Pride, e Amanda Gutiérrez, atacante do Palmeiras, que conseguiu uma façanha — raramente atletas, entre homens ou mulheres, são listados jogando em times sul-americanos. Mas a verdade é que a atual campeã do prêmio, Aitana Bonmatí, é a grande favorita.

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Alessia Russo (Arsenal)

Alexia Putellas (Barcelona)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Caroline Hansen (Barcelona)

Caroline Weir (Real Madrid)

Chloe Kelly (Manchester City/Arsenal)

Clara Mateo (Paris FC)

Claudia Pina (Barcelona)

Cristiana Girelli (Juventus)

Emily Fox (Arsenal)

Esther Gonzalez (Gotham)

Ewa Pajor (Barcelona)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Hannah Hampton (Chelsea)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Klara Buhl (Bayern de Munique)

Leah Williamson (Arsenal)

Lindsey Heaps (Lyon)

Lucy Bronze (Chelsea)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Marta (Orlando Pride)

Melchie Dumornay (Lyon)

Patri Guijarro (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern de Munique)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Sofia Cantore (Juventus)

Steph Catley (Arsenal)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Clube do ano – Finalistas

Barcelona (ESP)

Botafogo (BRA)

Chelsea (ING)

Liverpool (ING)

Paris Saint-Germain (FRA)

Técnico do ano

Antonio Conte (Napoli)

Arne Slot (Liverpool)

Enzo Maresca (Chelsea)

Hansi Flick (Barcelona)

Luis Enrique (PSG)

Melhor Jogador até 21 anos

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rodrigo Mora (Porto)

João Neves (PSG)

Estêvão (Palmeiras/Chelsea)

Désiré Doué (PSG)

Kenan Yildiz (Juventus)

Lamine Yamal (Barcelona)

