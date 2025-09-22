Bola de Ouro 2025: conheça os vencedores de cada categoria

Responsável por eleger os melhores jogador e jogadora do mundo, a cerimônia da vez do prêmio Bola de Ouro ocorre nesta segunda-feira (22/9), em Paris. A premiação, organizada pela revista France Football em parceria com o jornal francês L'Équipe e a Uefa, principal entidade do futebol europeu, ainda aponta demais profissionais do esporte premiados em outras categorias, tanto no masculino quanto no feminino.
Confira todas as premiações:
- Melhor jogador e jogadora (Bola de Ouro)
- Melhores times
- Melhores treinadores (Troféu Johan Cruyff)
- Melhores jovens (Troféu Kopa)
- Melhor goleiro e goleira (Troféu Yashin)
- Maior artilheiro e artilheira (Troféu Gerd Müller)
Abaixo, acompanhe cada um dos premiados em todas as categorias:
Melhores jovens (Troféu Kopa):
Masculino - Lamine Yamal (espanhol, Barcelona (ESP))
Feminino - Vicky López (espanhola, Barcelona (ESP))
Melhores treinadores (Troféu Johan Cruyff):
Feminino - Sarina Wiegman (holandesa, treinadora da Seleção Inglesa)
Masculino - Luis Enrique (espanhol, treinador do Paris Saint-Germain (FRA))
Melhores goleiros (Troféu Yashin):
Feminino - Hannah Hampton (inglesa, goleira do Chelsea (ING))
Masculino - Ginaluiggi Donnarumma (italiano, ex-goleiro do Paris Saint-Germain (FRA) e hoje no Manchester City (ING))
Maior artilheiro e artilheira (Troféu Gerd Müller):
Feminino - Ewa Pajor (polonesa, Barcelona (ESP))
Masculino - Victor Gyokeres (sueco, ex-Sporting (POR) e hoje no Arsenal (ING))
Matéria em atualização
