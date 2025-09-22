Bola de Ouro 2025: conheça os vencedores de cada categoria

Bicampeão do Troféu Kopa, entregue ao melhor jogador jovem (menos de 21 anos), Lamine Yamal, do Barcelona, foi o primeiro premiado da noite - (crédito: AFP )

Responsável por eleger os melhores jogador e jogadora do mundo, a cerimônia da vez do prêmio Bola de Ouro ocorre nesta segunda-feira (22/9), em Paris. A premiação, organizada pela revista France Football em parceria com o jornal francês L'Équipe e a Uefa, principal entidade do futebol europeu, ainda aponta demais profissionais do esporte premiados em outras categorias, tanto no masculino quanto no feminino.

Confira todas as premiações:

Melhores jovens (Troféu Kopa):

Masculino - Lamine Yamal (espanhol, Barcelona (ESP))

Feminino - Vicky López (espanhola, Barcelona (ESP))

Melhores treinadores (Troféu Johan Cruyff):

Feminino - Sarina Wiegman (holandesa, treinadora da Seleção Inglesa)

Masculino - Luis Enrique (espanhol, treinador do Paris Saint-Germain (FRA))

Melhores goleiros (Troféu Yashin):

Feminino - Hannah Hampton (inglesa, goleira do Chelsea (ING))

Masculino - Ginaluiggi Donnarumma (italiano, ex-goleiro do Paris Saint-Germain (FRA) e hoje no Manchester City (ING))

Maior artilheiro e artilheira (Troféu Gerd Müller):

Feminino - Ewa Pajor (polonesa, Barcelona (ESP))

Masculino - Victor Gyokeres (sueco, ex-Sporting (POR) e hoje no Arsenal (ING))

Matéria em atualização